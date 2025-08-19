自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

女性更年期中醫有一套 補腎疏肝改善症狀

2025/08/19 10:34

中醫師唐漢維說，透過中醫師調理辯證，更年期女性也能改善不舒服症狀。（門諾醫院提供）

中醫師唐漢維說，透過中醫師調理辯證，更年期女性也能改善不舒服症狀。（門諾醫院提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕52歲林媽媽已長達1年月經不順，曾有3個月經期沒來，也常發生半夜睡覺或白天突然一陣臉紅耳熱，接著就是一陣熱汗，經朋友介紹至中醫調理，半夜熱醒症狀有改善。門諾醫院中醫師唐漢維提醒，更年期症狀不用硬撐，透過中醫調理就能度過人生必經階段。

林媽媽說，停經前就開始有盜汗，冬天天氣冷還比較好，夏天半夜熱醒很難受，開冷氣睡覺雖然可以減少次數，但是太冷又受不了，只好找中醫幫忙！門諾醫院中醫師唐漢維說，更年期是自然老化的過程，症狀從月經紊亂開始，潮熱盜汗、情緒波動、睡眠困擾、皮膚乾燥都是常見症狀，中醫認為更年期與「腎氣漸虧」相關，腎為先天之本，主生殖、主骨、生髓通腦，亦與內分泌、神經系統關聯深遠，治療原則以「補腎調肝、疏鬱安神」為核心，搭配個人體質調配用藥，並輔以針灸治療。

中醫師說，中藥對於更年期常見處方，包括補腎陰的熟地、山茱萸；疏肝理氣的柴胡、香附；若情緒波動明顯，會加用安神藥如酸棗仁、百合等。針灸穴位如神門、太衝、三陰交、內關，可安神定志、疏通經絡，有助改善睡眠與情緒。

唐漢維說，值得女性朋友注意的是，停經後骨質流失速度會加快，可以多補充鈣質與維生素D，必要時可服用鈣片，曬太陽能促進身體合成維生素D；依照個人狀況進行低衝擊運動（散步、快走）、高衝擊運動（跳繩、跑步）、上健身房重量訓練也很好，可以幫助強化骨密度，避免過度飲酒、咖啡因與菸品，也能幫助骨質穩定。

醫師也說，除了吃藥外，也可以結合四時養生飲食，春季適合養肝，可吃枸杞、菊花、山楂助情緒平穩。夏季養心，宜吃清熱解暑的蓮子、百合、綠豆湯，避免過度耗氣。秋季養肺潤燥的銀耳、梨子、蜂蜜可適當吃，可養陰潤膚，冬季可吃黑芝麻、黑豆、核桃，有助補腎填精。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中