女性更年期中醫有一套 補腎疏肝改善症狀

中醫師唐漢維說，透過中醫師調理辯證，更年期女性也能改善不舒服症狀。（門諾醫院提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕52歲林媽媽已長達1年月經不順，曾有3個月經期沒來，也常發生半夜睡覺或白天突然一陣臉紅耳熱，接著就是一陣熱汗，經朋友介紹至中醫調理，半夜熱醒症狀有改善。門諾醫院中醫師唐漢維提醒，更年期症狀不用硬撐，透過中醫調理就能度過人生必經階段。

林媽媽說，停經前就開始有盜汗，冬天天氣冷還比較好，夏天半夜熱醒很難受，開冷氣睡覺雖然可以減少次數，但是太冷又受不了，只好找中醫幫忙！門諾醫院中醫師唐漢維說，更年期是自然老化的過程，症狀從月經紊亂開始，潮熱盜汗、情緒波動、睡眠困擾、皮膚乾燥都是常見症狀，中醫認為更年期與「腎氣漸虧」相關，腎為先天之本，主生殖、主骨、生髓通腦，亦與內分泌、神經系統關聯深遠，治療原則以「補腎調肝、疏鬱安神」為核心，搭配個人體質調配用藥，並輔以針灸治療。

請繼續往下閱讀...

中醫師說，中藥對於更年期常見處方，包括補腎陰的熟地、山茱萸；疏肝理氣的柴胡、香附；若情緒波動明顯，會加用安神藥如酸棗仁、百合等。針灸穴位如神門、太衝、三陰交、內關，可安神定志、疏通經絡，有助改善睡眠與情緒。

唐漢維說，值得女性朋友注意的是，停經後骨質流失速度會加快，可以多補充鈣質與維生素D，必要時可服用鈣片，曬太陽能促進身體合成維生素D；依照個人狀況進行低衝擊運動（散步、快走）、高衝擊運動（跳繩、跑步）、上健身房重量訓練也很好，可以幫助強化骨密度，避免過度飲酒、咖啡因與菸品，也能幫助骨質穩定。

醫師也說，除了吃藥外，也可以結合四時養生飲食，春季適合養肝，可吃枸杞、菊花、山楂助情緒平穩。夏季養心，宜吃清熱解暑的蓮子、百合、綠豆湯，避免過度耗氣。秋季養肺潤燥的銀耳、梨子、蜂蜜可適當吃，可養陰潤膚，冬季可吃黑芝麻、黑豆、核桃，有助補腎填精。

