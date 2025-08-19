自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

友善高齡提升數位平權 柳營奇美醫院教長者玩手機

2025/08/19 10:30

台南柳營奇美醫院到柳營社區舉辦數位新生活課程，一對一指導使用手機。（醫院提供）

台南柳營奇美醫院到柳營社區舉辦數位新生活課程，一對一指導使用手機。（醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕不少社區長者還是不會用手機通話，遑論上網，台南柳營奇美醫院推動高齡友善社區計畫，到社區舉辦數位新生活課程，協助長者跨越數位障礙如何玩手機查公車、就醫掛號、瀏覽網路各種訊息，開啟樂齡新生活。

柳營區人口現有19930人，65歲以上長者5044人，占總人口25.31%，已是超高齡社區。智慧型手機已是生活必備工具，但對多數長者而言，使用手機仍是一項陌生又令人卻步的挑戰。

柳營奇美醫院指出，這樣的隔閡，不僅讓長者錯失了許多便民資訊，也可能使他們漸漸脫離社會互動，進而影響自信心。

為協助長輩重建與科技的連結，醫院在高齡友善社區計畫中特別設計「樂齡數位新生活」課程，透過一對一教學指導操作手機，特別是在「暢行」與「康健」最需要的數位應用工具上。像是教授「大台南公車APP」，教長輩學習查詢公車站牌與路線、預約搭車、即時動態，便於外出。

另教授「奇醫管家LINE官方帳號」，教導長輩從預約掛號、查詢診療進度、慢箋預約、衛教訊息取得等功能一次搞定，免去臨櫃排隊，提升就醫效率與自我健康管理能力。

醫院目前已在柳營篤農里、重溪里舉辦2場數位生活課程，陳姓阿公開心的說，數位運用並無想像中的困難，以後就可上網，使用即時通訊APP來查詢、和兒孫們連絡。

教學活動也培訓社區健康志工成為小老師協助長輩使用數位工具，同時鼓勵不同社區照顧網的關懷據點分享成功經驗與資源，讓社區、長者「共好」。

台南柳營奇美醫院推動高齡友善社區計畫，到柳營社區舉辦數位新生活課程。（醫院提供）

台南柳營奇美醫院推動高齡友善社區計畫，到柳營社區舉辦數位新生活課程。（醫院提供）

