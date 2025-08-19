自由電子報
晴時多雲

健康 > 心理精神

「頌缽療癒」助長輩放鬆身心 有助夜晚好眠

2025/08/19 09:55

台南安平區石門社區長輩參與頌缽療癒課程，體驗聲音與震動帶來的放鬆效果。（台南市立醫院提供）

台南安平區石門社區長輩參與頌缽療癒課程，體驗聲音與震動帶來的放鬆效果。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立醫院積極推動「高齡友善社區計畫」，與安平區石門社區合作舉辦健康促進課程，期望長輩能在熟悉的社區裡安心生活、快樂學習，並提升身心健康。課程中推出「頌缽療癒」讓老人家學習、體驗，有長輩樂道敲擊體驗後，晚上特別好眠、胸口呼吸更順暢。

台南市立醫院以融入社區發展的方式，在石門社區舉辦各種活動、衛教講座，提升社區長輩的健康，其中很受矚目的是「頌缽療癒」，講師輕輕敲擊頌缽，「嗡──」的一聲低鳴迴盪在課堂空間，聲音如同水波般擴散，讓長輩們閉上眼睛、隨著共鳴聲感受身體逐漸放鬆；當木槌繞著缽沿摩擦時，持續的嗡鳴聲更像大自然的呼吸，溫柔撫慰每一個人的心。

頌缽課程有趣又療癒，在高齡友善健康促進活動中頗受長輩好評。（台南市立醫院提供）

頌缽課程有趣又療癒，在高齡友善健康促進活動中頗受長輩好評。（台南市立醫院提供）

長輩們也親自上手，第一次敲擊時常忍不住笑出聲來，課堂氣氛活潑而輕鬆，有人說肩頸的緊繃感像被卸下了、有人覺得胸口的呼吸更順暢，還有人分享上課後晚上特別好眠、身體感覺更輕盈。

台南市立醫院表示，頌缽透過聲音與震動，不僅能協助肌肉放鬆、改善壓力與焦慮，還能引導大腦進入類似冥想的狀態，對長輩的睡眠品質、情緒平衡、專注力都有正面幫助。

秀傳醫療體系社區健康中心副院長暨台南市立醫院社區服務課長董龍生說，高齡友善社區的核心目標，是讓長者能「在地安老」，同時持續參與社區活動，建立支持性的社會網絡。透過像頌缽療癒等多元有趣的課程，不僅提升健康知識與自我照顧能力，更能讓長者展現生活智慧，增進人際交流，培養自信與活力，讓社區據點不僅是1個學習場域，更像是長輩的生活驛站，陪伴大家一起走向更健康、友善的未來。

