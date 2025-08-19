自由電子報
健康 > 心理精神

50歲男是出色主管卻出現語言障礙 竟罹早發型失智症

2025/08/19 09:48

光田醫院神經內科醫師陳廷斌表示，早發型（年輕型）失智症發病，原因大多不明。（記者歐素美攝）

光田醫院神經內科醫師陳廷斌表示，早發型（年輕型）失智症發病，原因大多不明。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕50歲的謝姓男子曾是工作效率高、表現卓越的主管，不料，3年前逐漸出現記憶障礙，不僅經常忘東忘西、無法處理好交辦事項，甚至難以組織語句及表達想法，因狀態日益惡化，最後不得不離職，經哥哥陪同到光田綜合醫院就醫，神經內科醫師陳廷斌確診其為「早發型阿茲海默症」（指65歲前發病的失智類型）。因其既無家族遺傳病史，也無三高或慢性疾病，為家人帶來巨大衝擊。

陳廷斌指出，早發型（年輕型）失智症發病原因大多不明，臨床上多數患者皆找不出明確病因。除了家族遺傳、腦部清除機制異常、慢性情緒障礙外，也與睡眠問題息息相關，當在深層睡眠時，大腦會啟動清除機制，將腦中的類澱粉蛋白（Aβ）代謝排除；若長期睡眠不足或無法進入深沉睡眠階段，這些毒素將持續堆積於大腦，損傷神經細胞，造成退化。

正常大腦（左圖）與失智症患者大腦（右圖）對比，海馬迴明顯萎縮。（光田醫院提供）

正常大腦（左圖）與失智症患者大腦（右圖）對比，海馬迴明顯萎縮。（光田醫院提供）

陳廷斌說，許多民眾對失智症存在誤解，認為只是「記性變差」或是「年紀大了」，常把失智與健忘混淆，其實，健忘是「暫時想不起來」，但之後能夠順利回想起來，失智則是這段記憶如同沒發生過，什麼事都不記得。失智症初期常見三大警訊包括：性格改變、語言表達困難及判斷力下降，很容易被誤解為壓力太大或情緒低落，而延誤治療。

根據國民健康署統計，早發型失智症約佔全體失智人口5%，患者多在40至64歲間，處於職涯與家庭責任的黃金時期，一旦發病，對病患與家庭造成的情緒與經濟壓力十分深遠。陳廷斌強調，失智症不再是老年人的專利，大家要用更積極的眼光去看待，當發現親友變得不像以往，不該只歸咎壓力或老化，應提高警覺，及早就醫，並搭配規律生活、運動與社交，有助延緩惡化。

針對輕度阿茲海默症，目前核准上市的單株抗體藥物：樂意保（Leqembi）與欣智樂（Kisunla），是目前被證實能延緩大腦功能退化的藥物，作用為清除阿茲海默症的核心毒素「類澱粉蛋白（Aβ）」的沉積，與傳統只能改善症狀的藥物不同，光田醫表示，該院近日也將引進，不過，該項藥物健保並未給付，患者需自費。

核子醫學科主任王克彬也指出，針對阿茲海默症早期診斷，目前已有非侵入性影像檢查工具，即「腦部類澱粉蛋白正子斷層造影」，主要透過正子電腦斷層攝影掃描儀（Positron Emission Tomography; PET），偵測受檢者大腦中是否已有類澱粉蛋白堆積，協助掌握疾病徵兆、爭取黃金治療期，建議懷疑有記憶力退化或認知障礙的民眾可盡早進行評估。

　

　

