兒童注意力不集中 小心恐睡眠呼吸中止症惹禍

〔記者張協昇／南投報導〕如果您的孩子總是感覺白天疲倦、注意力不集中，或者經常在課堂上走神，您可能會誤以為他們對學習不感興趣，或是缺乏動力。惟台中榮總醫院支援衛福部南投醫院的耳鼻喉科醫師賴文森指出，這種情況也有可能是「兒童睡眠呼吸中止症」造成，家長不可輕忽!

南投最近即有一對13歲、8歲的兄妹，晚上睡覺時不僅張嘴呼吸、打鼾聲大，且妹妹還經常驚醒，像是喘不過氣來。由於晚上睡得不好，白天也精神不振，影響功課，媽媽帶他們到南投醫院就診，經賴文森醫師診治，發現是「兒童睡眠呼吸中止症」造成，在醫師建議進行雙側下鼻甲微創手術、扁桃腺及腺樣體切除手術，孩子們的睡眠品質大幅改善，白天也變得更加精力充沛，媽媽笑說，他們終於擺脫了「熊貓眼」。

賴文森指出，兒童阻塞性睡眠呼吸中止症是一種睡眠障礙，通常是因為上呼吸道的軟組織肥厚造成阻塞，常見的部位在鼻腔、鼻咽、口咽，導致孩童在睡覺時經常出現呼吸停頓或氣流減少的情況。症狀包括打鼾、呼吸暫停、張口呼吸和夜驚，這些都會影響孩子的睡眠品質，進而造成白天過度嗜睡、注意力不集中，甚至可能影響生長發育及顏面骨的改變。

賴文森強調，兒童的睡眠問題往往不容易被發現，在床上翻來覆去、睡不安穩、常賴床，常被解讀成孩子睡眠習慣不好，其實即潛藏著睡眠呼吸中止症的可能性！

