健康網》米可白鼻瘜肉所苦、噴嚏打不停 醫：鼻竇炎作祟

2025/08/18 20:53

米可白日前狂流鼻血，因用洗鼻器不慎所致，她決定年底要好好處理鼻瘜肉。（取自米可白IG）

米可白日前狂流鼻血，因用洗鼻器不慎所致，她決定年底要好好處理鼻瘜肉。（取自米可白IG）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕39歲女星米可白（趙亦瑄）日前拍戲到一半流鼻血，連續3天流鼻血後就醫，醫師發現她因洗鼻不慎造成鼻內有劃痕，導致鼻血狂流，平日也是打噴嚏打不停，所以她決定年底要動鼻瘜肉手術。亞東醫院耳鼻喉部醫師方楷旻指出，鼻瘜肉發生的原因大多為長期性的鼻竇炎，與一般過敏性鼻炎所導致的鼻塞有所不同。

方楷旻在亞東醫院衛教資料分享，鼻塞的成因有兩種，其一是鼻瘜肉（Nasal Polyps），也就是鼻腔內的軟組織增生，通常是由鼻黏膜所衍生出的非癌性腫大組織。它們通常以半透明狀或淡黃色的囊狀組織呈現；另一種是鼻甲肥大（Hypertrophic Nasal Turbinates），鼻甲由彎曲的骨片結構及其上的鼻黏膜所組成，分為上中下三部分，鼻甲肥大是指其中之一或多個鼻甲變得較正常更肥厚。

米可白的IG動態寫著就醫過程。亞東醫院耳鼻喉部醫師方楷旻說，手術後確實可使鼻竇黏膜恢復健康。（取自米可白IG）

米可白的IG動態寫著就醫過程。亞東醫院耳鼻喉部醫師方楷旻說，手術後確實可使鼻竇黏膜恢復健康。（取自米可白IG）

至於米可白所指的「鼻瘜肉手術」，方楷旻說也分成2種手術，「功能性鼻竇內視鏡手術」及「電磁導航鼻竇手術」。

功能性鼻竇內視鏡手術：
須在全身麻醉下，以內視鏡清除擋住鼻道的鼻瘜肉，並根除鼻竇的發炎病灶，包含鼻竇內的細菌及黏液、黴菌及瘜肉樣黏膜等，恢復正常鼻竇通道之開口，使鼻竇黏膜恢復健康，以避免再度長出鼻瘜肉。

電磁導航鼻竇手術：
除了用內視鏡之外，搭配導航微創動力系統，可更精準定位瘜肉處及避免觸及正常構造及鼻黏膜，加速手術完成並避免併發症。

方楷旻建議，鼻塞乃因鼻道狹窄所引起，大抵因鼻腔黏膜之增生而壓縮空間所致，皆可用不同類型的手術達到良好的治療效果。然而，仍有其他原因會導致鼻塞症狀，例如：鼻腔腫瘤、鼻中膈彎曲、鼻咽癌等，需要經過就醫詳細檢查才能查明原因。因此若有相關症狀，仍建議經由耳鼻喉科醫師評估後才能給予適當的治療方針。

