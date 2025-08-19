自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》愛演？還是病？ 全球1％人口有「戲劇型人格」

2025/08/19 14:48

全球約有1%的人口有戲劇型人格，強烈渴望被看見、被關注與肯定，情緒表達快速又強烈，常讓人措手不及；圖為情境照。（圖取自freepik）

全球約有1%的人口有戲劇型人格，強烈渴望被看見、被關注與肯定，情緒表達快速又強烈，常讓人措手不及；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「我朋友超Drama！」你是否也曾遇過這樣的人？一下子笑得誇張、下一秒卻情緒低落，總是強烈表現自己，讓旁人不知所措。這可能與「戲劇型人格」有關！楊聰才診所院長楊聰財在臉書專頁「楊聰才診所」表示，戲劇型人格，又稱表演型人格、做作型人格，屬於B型人格障礙的一種，全球約有1%的人口具備這種特質，強烈渴望被看見、被關注與肯定，情緒表達快速又強烈，常讓人措手不及。

戲劇型人格常見特徵

●情緒像雲霄飛車：容易情緒波動，反應誇張，甚至可能因衝動而做出不理性的決定。

●強烈的舞台需求：若不在「焦點」裡，會感到極度不滿，常透過誇張言行或挑逗方式博取注意。

這類人容易陷入人際衝突、情緒失控，楊聰才診所院長楊聰財在說，屬於B型人格障礙的一種；圖為情境照。（圖取自freepik）

這類人容易陷入人際衝突、情緒失控，楊聰才診所院長楊聰財在說，屬於B型人格障礙的一種；圖為情境照。（圖取自freepik）

戲劇化背後的隱憂

雖然外表看似熱情活潑，但過度的戲劇性表現，長期下來可能帶來困擾。尤其缺乏情感支撐的人，容易陷入人際衝突、情緒失控，甚至拖累工作與生活。可以透過以下方式改善：

●心理治療：透過專業引導，幫助當事人認識自我特質、釐清行為界線，逐漸提升情緒穩定度，讓人際關係更和諧。

●藥物輔助：若伴隨憂鬱或焦慮，藥物可緩解症狀，但根治仍需搭配心理治療。

楊聰財提醒，戲劇型人格並非單純「愛演」或「矯情」，而是一種需要理解與正視的心理健康議題。若你或身邊的人總是「太戲劇化」，不妨尋求專業協助，讓人生舞台不再只有情緒風暴，也能演出更穩定、自在的自己。

