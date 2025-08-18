未滿月男嬰感染腸病毒伊科病毒11型 台中今年累計3例

台中1新生兒出生後第8天出現食慾不佳及黃疸，最後診斷出確診感染腸病毒伊科病毒11型；圖為情境照。（資料照）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府衛生局於8月5日接獲醫院通報，一名出生1個月內男嬰疑似腸病毒感染併發重症病例，經就醫採檢，由中央實驗室檢出感染伊科病毒11型，並於8月11日由疾管署研判確診，台中市今年已累計3例。

台中市衛生局長曾梓展表示，個案為本國籍、住在豐原區的男嬰，疫調時發現母親於生產前14天內曾有輕微上呼吸道症狀，個案出生時無先天性疾病，出生後第8天出現食慾不佳及黃疸就醫，4天後因心跳急促、血氧下降，轉至醫院收治住院而採檢通報，經中央實驗室檢驗後確診感染伊科病毒11型，為台中市2025年第3例腸病毒感染併發重症確診個案，男嬰目前仍收治於加護病房住院中。

衛生局表示，依據疾管署監測資料顯示，台中市今年近3週腸病毒門診就診人次分別為640人次、760人次及935人次，去年同期為2,224人次、2,089人次及2,198人次。另外，近3週腸病毒急診就診人次分別為24人次、29人次及24人次，較去年同期48人次、40人次及64人次為低。2025年度全國累計13例腸病毒感染併發重症確定病例，台中市累計3例腸病毒感染併發重症確定病例。

衛生局表示，目前社區監測檢出腸病毒型別以伊科病毒11型為多，新生兒感染腸病毒併發重症風險高，幼童也有感染及併發重症風險，由於成人感染腸病毒症狀通常較不明顯，為有效防範腸病毒感染，提醒孕媽咪留意自身症狀。

如有出現發燒、腹瀉等症狀時，請儘速就醫，配合醫囑治療，平時應落實手部及呼吸道衛生，避免到人潮眾多的公共場所。若生產前14天內有出現不適症狀時，請於生產時主動告知產房醫護人員，以利醫護人員協助留意及監測新生兒狀況。

