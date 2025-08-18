自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

消保協會抽驗乾枸杞鉛、鎘超標？ 食藥署：乾燥率回推全合格

2025/08/18 18:48

台灣市售的枸杞乾果，9成以上來自中國進口。（記者葛祐豪攝）

台灣市售的枸杞乾果，9成以上來自中國進口。（記者葛祐豪攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣市售枸杞9成以上來自中國，台灣消保協會抽樣各通路販售的30件枸杞乾貨，結果全數驗出重金屬，並指出部分鉛、鎘含量超過現行鮮果標準。不過，衛福部食藥署指出，乾果檢驗重金屬標準須以乾燥率回推，若以正確適用標準值對照，消保協會抽驗產品均未超標；中華民國中藥商業同業公會全聯會也批評「標準放錯、真相走樣」。

台灣消保協會針對市售30件（含有機驗證）枸杞產品進行重金屬含量檢測，結果均檢出重金屬，且鎘含量有4件、鉛含量有2件超過現行鮮果標準。

不過，根據食藥署公布的「食品中污染物質及毒素衛生標準」及相關適用疑義補充說明內容指出，如有進口產品等無法進行源頭管理或不易取得原料相關檢驗資訊者，且僅經脫水程序如乾燥、濃縮，未有添加其他食品原料等可能影響產品重金屬含量的情形，考量因脫水導致重金屬相對濃度改變的可能，該等產品得實際依脫水或復水的倍數，或依產品脫水前後的實際水分含量，回推適用限值。

對此，食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，依照「食品中污染物質及毒素衛生標準」的枸杞重金屬限量，鉛為0.1 mg/kg，鎘則是0.05 mg/kg，但都是以鮮果計算，若為乾燥產品，須回推其乾燥倍數計算後，再行核判。

鄭維智指出，根據農業部網站所提供的枸杞乾燥率參考資料，其果實乾燥率以4倍為基準換算，因此乾枸杞應適用的重金屬含量標準值，鉛應為0.4 mg/kg、鎘應為0.2 mg/kg。

鄭維智說明，食藥署已去電消保協會，對方表示抽驗品項均為乾燥產品，再檢視該會抽驗值，鉛均小於0.4mg/kg，鎘也均小於0.2mg/kg。不過，仍須依衛生局行政調查為主，待後續收到消保協會函文，將函請業者所轄地方政府衛生局行政調查。

中藥商業同業公會全聯會指出，依食品檢驗原則，若市售產品為乾貨時，檢驗出的數值需利用公式計算還原濃度，質疑若用鮮果標準去對比「乾燥後的枸杞果乾」，果乾因水分流失，重量減少，重金屬濃度自然「看起來」變高，本來就會產生「假性超標」。

中藥商業同業公會全聯會也提到，「檢出」不等於「超標」，幾乎所有農產品、藥材都可能檢出微量重金屬，因為土壤與灌溉水源中天然就含有鉛、鎘、砷、汞、銅、鋅等元素，作物在生長過程中會吸收水分與養分，也會連帶吸收少量重金屬，造成即便沒有工業污染，農產品中也常會檢測到微量重金屬。

