健康網》好膽固醇數字漂亮也不行？ 研究：數字太高有風險

最新研究發現，好膽固醇（HDL-C）並非越高越好！過低或過高都可能增加心血管風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最新研究發現，好膽固醇（HDL-C）並非越高越好！過低或過高都可能增加心血管風險，台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，數值過高的HDL-C可能「功能失常」，健康防護不如想像中可靠。

不少人拿到健檢報告的疑惑說：「我的好膽固醇超高，這需要注意嗎？」張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」引述研究表示，最新國際研究發現，好膽固醇（高密度脂蛋白膽固醇, HDL-C）不是數字越高越好，太低有問題，太高一樣可能帶來風險，這是一個新觀念。

張家銘說明，HDL-C的角色很多，它能把血管壁的膽固醇搬回肝臟，避免堆積變斑塊；還有抗氧化、抗發炎、抗血栓，甚至能調節免疫和血糖。

張家銘說，2025年發表在《American Journal of Preventive Cardiology》期刊，整理最新的研究，提醒我們：HDL-C和健康的關係其實是一條U型曲線。也就是說，太低的 HDL-C會增加心臟病和中風風險，一旦HDL-C高到超過90毫克/分升，風險居然也會上升，甚至和死亡率相關。

張家銘接著說，關鍵在於HDL-C的功能，有些人雖然數字很高，但HDL-C已經「壞掉」，該有的抗發炎、抗氧化能力都不見，甚至還會反過來助長血管發炎。如果HDL-C數字很高但沒有功能，仍然保護不了血管。這也可以解釋，為什麼許多「拉高HDL-C」的藥物，在臨床上最後無法降低心臟病。

一般來說，民眾的HDL-C偶爾檢查到超過90毫克/分升，醫師通常不會馬上開藥「壓低數字」，而是會看整體心血管風險，包含 LDL-C、三酸甘油酯、血糖、血壓等。

HDL-C過高時，生活上該怎麼調整？張家銘建議以下5項做法：

●檢查慢性病：糖尿病、慢性腎臟病、長期發炎都可能讓HDL-C保護力下降。

●少喝酒：酒精會讓 HDL-C虛高，但功能不好。很多人HDL-C高，結果是酒喝太多。

●規律運動：有氧運動能讓HDL-C功能更強，不只是數字變漂亮。

●控制體重與血糖：肥胖和胰島素阻抗會讓 HDL-C「失能」。

●避免抽菸：抽菸會直接破壞HDL-C功能，不管數字多高都沒用。

什麼時候要更小心？張家銘強調，如果HDL-C過高（>90–100毫克/分升），同時又有以下狀況，就要和醫師討論進一步檢查：包括家族有早發心臟病；自己有糖尿病或代謝症候群；曾經得過冠心病、中風或血管阻塞；血液檢查還有其他異常（例如三酸甘油酯過高、發炎指標升高）。

