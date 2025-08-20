健康網》Q彈西谷米點心 搭豆類、芋頭湯營養更加倍

西谷米顆粒小、口感軟嫩，煮成西米露很適合作為孩子點心選擇，營養師建議加點豆類，添點營養；圖為示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你也喜歡喝Ｑ彈的西米露嗎？或是正在煩惱孩子的點心該怎麼準備？營養師劉學民在臉書粉專「營養師Couple食記」分享，西米露中的西谷米顆粒小、口感軟嫩，孩子容易接受，很適合作為點心選擇，還可以配合營養與口味需求加入甜湯。

不過若要兼顧營養，紅豆、綠豆等乾豆類更具價值。一份25公克（約兩湯匙）的紅豆或綠豆，就含有約2公克蛋白質，膳食纖維也更高，對孩子健康更有幫助。建議可以將西谷米加入紅豆湯、綠豆湯、芋頭湯或地瓜甜湯，不僅提升口感，也能增加營養多樣性。

需要留意的是，市面上的西谷米大多是由樹薯澱粉製成，屬於澱粉類，和白飯同一類，因此食用時還是要注意份量。此外，煮西谷米時務必要顧鍋、攪拌，避免沾黏或結塊。

將西谷米搭配紅豆湯、綠豆湯、芋頭湯或地瓜甜湯，兼具美味與營養；圖為示意圖。（圖取自freepik）

小知識補充

●西谷米：原產自西谷椰子樹幹中的澱粉，現今多以樹薯澱粉加工而成。

●豆類（紅豆、綠豆）：富含蛋白質與膳食纖維，有助營養均衡。

●建議吃法：將西谷米搭配紅豆湯、綠豆湯、芋頭湯或地瓜甜湯，兼具美味與營養。

