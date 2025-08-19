自由電子報
晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》買青菜下不了手 營養師力薦4類平價菜

2025/08/19 12:56

營養師劉怡里表示，颱風天過後，綠色蔬菜價格往往攀升，想要飲食均衡，又要顧及荷包，推薦可選擇富含多醣體、膳食纖維的菇類；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期接連颱風過境或外圍環流、鋒面影響下，造成中南部豪雨不斷來襲，農產災損嚴重，菜價跟著飆漲。不僅讓下廚的婆婆媽媽們買不下手，想要攝取青菜也成為難題。營養師劉怡里表示，颱風天過後，綠色蔬菜價格往往攀升，想要飲食均衡，又要顧及荷包，推薦可選擇昆布類、菇類、冷凍蔬菜、根莖類等，不僅平價，也具有膳食纖維、多醣體等營養素。

劉怡里於臉書專頁「劉怡里 營養師」發文指出，綠色蔬菜於風災過後總是價格高漲，也讓家庭主婦們料理青菜傷透腦筋。因此，特別推薦此時可選擇以下4類價格比較平穩的蔬菜，不僅抗漲、省荷包，同時也能顧健康：

第一大類／昆布類：比如說像是乾的昆布，可以將它泡水後拿來煮湯，當成蔬菜來源之一，或是選擇海藻類食材。其實這些都是屬於蔬菜類，但是它們的價格比較不會那麼貴。

第二大類／菇類：像是金針菇、鴻禧菇、美白菇等，這些菇類富含多醣體，膳食纖維含量也高，也可以做為蔬菜料理使用。

第三大類／冷凍蔬菜：這是大家比較意想不到，常出現在大賣場裡的的冷凍蔬菜，例如：花椰菜、玉米筍等，這些其實都是非常好的蔬菜來源，如果怕颱風天後葉菜價格太高的話，不妨選擇冷凍蔬菜替代。

第四大類／根莖類：所謂根莖類蔬菜，如紅蘿蔔、白蘿蔔等均屬之，甚至洋蔥也算是蔬菜。尤其洋蔥價格在颱風天過後，也都算平穩的，所以推薦烹調時可以嘗試使用大量辛香料、洋蔥、青蔥、大蒜等，這些都歸類在蔬菜類。

劉怡里強調，面對颱風天過後菜價飆漲，聰明的婆婆媽媽們別再只會搶葉菜，昆布類、菇類、冷凍蔬菜、根莖類等4類蔬菜，其實也是CP值高的多樣營養好選擇。

營養師劉怡里說，除了菇類、冷凍蔬菜、根莖類之外，昆布類或海藻類食材也可拿來煮湯，作為攝取蔬菜來源之一；示意圖。（圖取自freepik）

