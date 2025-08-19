限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》「鎖鈣」才固本 少了3幫手全流光
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天天喝牛奶、吃鈣片，卻依然骨質疏鬆？營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」指出，只補鈣根本不夠！如果少了「鎂、維生素D、維生素K」這3位關鍵幫手，鈣不但進不了骨頭，還可能亂竄到血管，增加血管鈣化風險。
陳珮淳舉例，許多人以為多喝牛奶就能補鈣護骨，但其實骨頭就像「鋼筋混凝土的工地」，需要完整工程團隊，否則房子再怎麼蓋也不穩。
請繼續往下閱讀...
為什麼光補鈣不夠？
●鈣＝水泥砂石：提供骨骼硬度，但不會自己「搬進骨頭」。
●蛋白質／膠原＝鋼筋骨架：先搭好骨頭架構，鈣才能填補進去。
●維生素D＝搬運工＋調度中心：負責把鈣從腸道送進血液，再分派到骨頭。
●鎂＝電工／點火器：讓維生素D順利啟動，鈣才真正定位。
●維生素K＝封印師／引鈣入骨：鎖定鈣的位置，避免亂跑到血管。
少了任何一個環節，骨骼工程就會卡關——補鈣效果大打折扣。
骨骼3大「鎖鈣幫手」
●鎂（電工）：缺鎂＝維生素D「斷電」，鈣進不去骨頭。
食物來源：南瓜籽、杏仁、菠菜、糙米。
●維生素D（搬運工）：缺D＝鈣吸收率大降，只卡在半路。
食物來源：鮭魚、鯖魚、蛋黃，或多曬太陽。
●維生素K（封印師）：缺K＝鈣亂沉積血管，骨密度卻沒提升。
食物來源：深綠葉菜（K1）、納豆、起司（K2）。
挑保健品小技巧
陳珮淳提醒，購買鈣補充劑時要特別注意成分，除了「鈣」之外，最好同時含有鎂、維生素D與維生素K，才真正有效。若能分早晚兩次補鈣，吸收效果更佳。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應