健康網》「鎖鈣」才固本 少了3幫手全流光

如果少了「鎂、維生素D、維生素K」這3位關鍵幫手，鈣不但進不了骨頭；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天天喝牛奶、吃鈣片，卻依然骨質疏鬆？營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」指出，只補鈣根本不夠！如果少了「鎂、維生素D、維生素K」這3位關鍵幫手，鈣不但進不了骨頭，還可能亂竄到血管，增加血管鈣化風險。

陳珮淳舉例，許多人以為多喝牛奶就能補鈣護骨，但其實骨頭就像「鋼筋混凝土的工地」，需要完整工程團隊，否則房子再怎麼蓋也不穩。

為什麼光補鈣不夠？

●鈣＝水泥砂石：提供骨骼硬度，但不會自己「搬進骨頭」。

●蛋白質／膠原＝鋼筋骨架：先搭好骨頭架構，鈣才能填補進去。

●維生素D＝搬運工＋調度中心：負責把鈣從腸道送進血液，再分派到骨頭。

●鎂＝電工／點火器：讓維生素D順利啟動，鈣才真正定位。

●維生素K＝封印師／引鈣入骨：鎖定鈣的位置，避免亂跑到血管。

少了任何一個環節，骨骼工程就會卡關——補鈣效果大打折扣。

南瓜籽可以補充鎂，讓維生素D不「斷電」，鈣能補進骨頭；圖為示意圖。（圖取自freepik）

骨骼3大「鎖鈣幫手」

●鎂（電工）：缺鎂＝維生素D「斷電」，鈣進不去骨頭。

食物來源：南瓜籽、杏仁、菠菜、糙米。

●維生素D（搬運工）：缺D＝鈣吸收率大降，只卡在半路。

食物來源：鮭魚、鯖魚、蛋黃，或多曬太陽。

●維生素K（封印師）：缺K＝鈣亂沉積血管，骨密度卻沒提升。

食物來源：深綠葉菜（K1）、納豆、起司（K2）。

挑保健品小技巧

陳珮淳提醒，購買鈣補充劑時要特別注意成分，除了「鈣」之外，最好同時含有鎂、維生素D與維生素K，才真正有效。若能分早晚兩次補鈣，吸收效果更佳。

