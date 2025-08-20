健康網》老花眼藥水快要上市了 醫：非人人可用

美國FDA已核准老花眼治療眼藥水，眼科醫師王孟祺說，並非人人可使用；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕美國FDA已核准老花眼治療眼藥水，最快12月上市，每日只需滴用一次、最快30分鐘起效、清晰近距視力可維持長達10小時。不過，尚未引進台灣，若個人要從國外帶回或寄回，須具處方用藥。

眼科醫師王孟祺在臉書表示，並不是每一個人都可以使用這樣子的藥水，例如對此種藥物過敏、虹彩炎病史、懷孕者等都不適合使用。若是有後囊性白內障的患者，可能使用後視力更模糊。

王孟祺表示，其實類似作用的藥水早就有了，原本用來治療青光眼的藥水毛果芸香鹼也可以讓瞳孔縮小。但是缺點是同時也刺激眼睛睫狀體肌肉收縮，因此除了瞳孔縮小以外，眼球整體的度數也會往近視變化，雖然可以改善近距視力，但可能讓遠視力變差。

根據「藥時事」臉書專頁指出，這個老花眼眼藥水最大的特色是每日只需滴用一次、最快30分鐘起效、清晰近距視力可維持長達10小時。Vizz的設計靈感來自一個光學現象─針孔效應（pinhole effect）。當瞳孔變小時，光線進入眼睛的路徑被限制，能夠減少影像模糊，提高景深，讓近物看起來更加清晰。

「藥時事」表示，目前市面上針對老花眼的藥物，大多數是利用這個原理來達到效果：收縮瞳孔以模擬針孔相機，提升近距離視力。

這個藥水的成分是醋克利定（Aceclidine），是一種小分子乙醯膽鹼受體激動劑（cholinergic agonist），針對瞳孔括約肌產生強而特異的收縮作用，使瞳孔縮小至2毫米以下，同時對睫狀肌影響較小，減少水晶體形狀的變化，避免產生調節視力模糊或頭暈、噁心等副作用。這些副作用大多為輕度、短暫、可自行緩解。

根據這藥水三項3期臨床試驗結果，在30分鐘內即有明顯視力改善效果，不過常見副作用包括有，輕微的點藥刺激感、暫時性的視物變暗（可能與縮瞳後進光量減少有關）、頭痛（可能與睫狀肌輕微收縮或視覺調節相關）。

王孟祺說，長期使用這藥水是否會讓瞳孔縮小而難以放大，影響到後續眼內手術的進行，這都需要長時間觀察。雖然此藥廠聲稱縮小瞳孔的效果是暫時性的。

