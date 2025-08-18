自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》心理健不健康？ 手機比你先知道

2025/08/18 20:40

醫界可以根據智慧型手機的「數位足跡」，判斷病患的行為特徵；示意圖。（圖取自freepik）

醫界可以根據智慧型手機的「數位足跡」，判斷病患的行為特徵；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕手機足跡可以看出使用者的心理健康情況，美國學者透過這些人智慧型手機的「數位足跡」判讀，手機感測器不只可以發現特定心理症狀的行為模式，還可以捕捉到反映整體心理健康的「數位足跡」。

根據美國《JAMA Network Open》「用於檢測精神病理學的被動智慧型手機感測器」2025年7月刊登的研究，分析了557名成年人的心理健康狀況，並透過他們的智慧型手機，在14天內自動收集行為數據，包括GPS定位、加速度感測器（偵測活動量）、螢幕開關次數、電池狀態以及通話紀錄等，總共轉換成27項行為指標。

Whitney R. Ringwald博士說，智慧型手機感測器檢測到的行為可以準確預測憂鬱症、精神分裂症、躁鬱症、焦慮症和創傷後壓力症候群等疾病的診斷。根據行為紀錄顯示與所有六大心理健康領域都有顯著關聯，其中以「社交退縮」和「身體化症狀」的關聯最強。

Whitney R. Ringwald提到，社交退縮的人在手機顯示的日常活動範圍與身體移動量較低。至於衝動控制較弱的人，手機經常處於低電量狀態。

在國內的《大數據與資料科學特刊》上，國衛院群體健康科學研究所副研究員級主治醫師林煜軒表示，智慧型手機已與人們形影不離，若醫界將手機APP、簡訊運用得宜，確實可以有效提醒、管理病患，變成治療的好幫手。

林煜軒以成癮醫學領域為例，在一項大型隨機分派試驗中，5,800位正在戒菸的民眾，其中一組在半年內會收到支持戒菸的簡訊，結果發現這些人最後較對照組更能擺脫菸癮。

掌握「數位足跡」大數據，林煜軒說，在很多醫學研究上，可揭示個性或情緒等心理特徵。此外，手機內的感應器則記錄著使用者所處位置、活動軌跡及社交參與度；而點擊或滑動螢幕、打字等與手機的互動，都可以幫助了解使用者的注意力、反應力、記憶力，甚至辨識身分，都可以讓醫界有效掌握病患行為特徵。

