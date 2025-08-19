健康網》中年戒糖有理 研究示警：中年糖攝過量增失智風險

一項新研究顯示，中年族群若吃太多糖，特別是添加糖，可能增加罹患失智症風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一項新研究顯示，吃太多糖，特別是添加糖，可能會增加罹患失智症風險。這項研究特別追蹤50多歲的人，評估他們在這個人生階段的糖攝取量。換言之，當你在50多歲時的飲食習慣，特別是糖的攝取量過多，有可能會影響多年後的大腦健康。

《Eating Well》報導，失智症通常被視為老年疾病，但它的生物學基礎可能在幾十年前就已經開始形成。在美國，大約有1.7%的65至74歲成年人被診斷出患有失智症，且75歲後的比例急速上升。這項研究特別追蹤50多歲的人，評估他們在這個人生階段的糖攝取量，是否與之後10年間的失智風險有關，而這段時間通常還不會出現明顯症狀。

這項研究由一支來自中國的醫學研究團隊執行，團隊成員專長於營養學、流行病學與慢性疾病。他們使用了「英國生物銀行」（UK Biobank）的資料，這是一項大型、持續進行的健康研究，涵蓋超過50萬名來自英格蘭、蘇格蘭與威爾斯、年齡37至73歲的成年人。此次分析鎖定逾15萬名參與者，平均年齡56歲，他們完成多次24小時飲食回憶調查，並提供基因樣本。

透過這些資料，研究團隊能夠估算每位參與者的添加糖攝取量（例如汽水、糖果和烘焙食品中的糖），以及天然糖攝取量（如水果和乳製品中天然存在的糖），並計算與糖代謝、腸道菌群及失智症易感性相關的基因風險分數。

在研究的追蹤期間，約有0.7%的參與者被診斷出患有失智症。這個比例聽起來可能很低，但考慮到大多數人在研究開始時都處於50多歲，而在這個年齡段，失智症仍然很少見，這意味著，這個比例就顯得尤為重要。研究人員發現，攝取最多添加糖的人罹患失智症的風險，比攝取添加糖最少的人高出43%。

這項研究表明，民眾在50多歲時的飲食，尤其是糖的攝取量，可能會影響你未來幾年的大腦健康。糖的攝取量是一個可調節的風險因素，對大多數人來說，減少添加糖的攝取是明智的建議。

不過，這項研究也有其限制。英國生物樣本庫的參與者平均而言比英國一般民眾更注重健康，肥胖風險較低，也較富裕，這意味著研究結果有可能不適用於所有族群。

