自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》菠菜護眼、健骨、控血壓 醫：料理1動作降結石風險

2025/08/18 17:08

科博特診所院長劉博仁分享，菠菜營養價值高，富含維生素A、C、K、葉酸、鐵質、鎂與鉀；示意圖。（圖取自photoAC）

科博特診所院長劉博仁分享，菠菜營養價值高，富含維生素A、C、K、葉酸、鐵質、鎂與鉀；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕被譽為「天然營養倉庫」的菠菜，含有多種維生素與礦物質。科博特診所院長劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，菠菜是營養滿分的綠色蔬菜，富含維生素A、C、K、葉酸、鐵質、鎂與鉀等營養素，有助於視力保健、提升免疫力、維持骨骼功能、促進孕婦及素食者健康、平衡血壓。

菠菜6營養價值

●維生素A（β-胡蘿蔔素）：保護視力、皮膚健康。

●維生素C：提升免疫力，促進鐵吸收。

●維生素K：維持骨骼與血液凝固功能。

●葉酸：孕婦必備營養，對造血與胎兒神經發育重要。

●鐵質：素食者補鐵好選擇，但為「非血基質鐵」，吸收率較低，最好搭配富含維生素C的食物，如檸檬汁、番茄。

●鎂、鉀：幫助肌肉收縮與血壓平衡。

劉博仁提醒，菠菜雖然營養豐富，但也含有高量草酸（Oxalate），在腸道中會與鈣結合，若攝取過多或腎臟代謝不好，容易增加「草酸鈣結石」風險。尤其是有腎結石病史、痛風患者，要避免一次吃太多菠菜。

他建議，可於汆燙後倒掉湯水，此舉可去除大部分草酸，降低結石風險。再搭配均衡飲食與充足水分，就能吃得健康又安心。

菠菜5料理

劉博仁分享，菠菜在台灣餐桌上非常常見，料理方式多變。他舉了幾個簡單又受歡迎的料理做法：

●涼拌菠菜：菠菜汆燙後，搭配蒜泥、醬油、香油，清爽開胃。

●菠菜炒蛋：經典家常菜，蛋的蛋白質與菠菜的鐵質，營養互補。

●菠菜豆腐味噌湯：菠菜加上嫩豆腐，簡單又溫暖的湯品。

●菠菜拌芝麻醬（日式胡麻菠菜）：菠菜燙熟後，拌入芝麻醬與醬油，香氣濃郁。

●菠菜水餃：將菠菜與豬肉或素料混合餡料，口感鮮甜又營養。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中