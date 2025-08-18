限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》菠菜護眼、健骨、控血壓 醫：料理1動作降結石風險
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕被譽為「天然營養倉庫」的菠菜，含有多種維生素與礦物質。科博特診所院長劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，菠菜是營養滿分的綠色蔬菜，富含維生素A、C、K、葉酸、鐵質、鎂與鉀等營養素，有助於視力保健、提升免疫力、維持骨骼功能、促進孕婦及素食者健康、平衡血壓。
菠菜6營養價值
●維生素A（β-胡蘿蔔素）：保護視力、皮膚健康。
請繼續往下閱讀...
●維生素C：提升免疫力，促進鐵吸收。
●維生素K：維持骨骼與血液凝固功能。
●葉酸：孕婦必備營養，對造血與胎兒神經發育重要。
●鐵質：素食者補鐵好選擇，但為「非血基質鐵」，吸收率較低，最好搭配富含維生素C的食物，如檸檬汁、番茄。
●鎂、鉀：幫助肌肉收縮與血壓平衡。
劉博仁提醒，菠菜雖然營養豐富，但也含有高量草酸（Oxalate），在腸道中會與鈣結合，若攝取過多或腎臟代謝不好，容易增加「草酸鈣結石」風險。尤其是有腎結石病史、痛風患者，要避免一次吃太多菠菜。
他建議，可於汆燙後倒掉湯水，此舉可去除大部分草酸，降低結石風險。再搭配均衡飲食與充足水分，就能吃得健康又安心。
菠菜5料理
劉博仁分享，菠菜在台灣餐桌上非常常見，料理方式多變。他舉了幾個簡單又受歡迎的料理做法：
●涼拌菠菜：菠菜汆燙後，搭配蒜泥、醬油、香油，清爽開胃。
●菠菜炒蛋：經典家常菜，蛋的蛋白質與菠菜的鐵質，營養互補。
●菠菜豆腐味噌湯：菠菜加上嫩豆腐，簡單又溫暖的湯品。
●菠菜拌芝麻醬（日式胡麻菠菜）：菠菜燙熟後，拌入芝麻醬與醬油，香氣濃郁。
●菠菜水餃：將菠菜與豬肉或素料混合餡料，口感鮮甜又營養。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應