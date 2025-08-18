健康網》菠菜護眼、健骨、控血壓 醫：料理1動作降結石風險

科博特診所院長劉博仁分享，菠菜營養價值高，富含維生素A、C、K、葉酸、鐵質、鎂與鉀；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕被譽為「天然營養倉庫」的菠菜，含有多種維生素與礦物質。科博特診所院長劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，菠菜是營養滿分的綠色蔬菜，富含維生素A、C、K、葉酸、鐵質、鎂與鉀等營養素，有助於視力保健、提升免疫力、維持骨骼功能、促進孕婦及素食者健康、平衡血壓。

菠菜6營養價值

●維生素A（β-胡蘿蔔素）：保護視力、皮膚健康。

●維生素C：提升免疫力，促進鐵吸收。

●維生素K：維持骨骼與血液凝固功能。

●葉酸：孕婦必備營養，對造血與胎兒神經發育重要。

●鐵質：素食者補鐵好選擇，但為「非血基質鐵」，吸收率較低，最好搭配富含維生素C的食物，如檸檬汁、番茄。

●鎂、鉀：幫助肌肉收縮與血壓平衡。

劉博仁提醒，菠菜雖然營養豐富，但也含有高量草酸（Oxalate），在腸道中會與鈣結合，若攝取過多或腎臟代謝不好，容易增加「草酸鈣結石」風險。尤其是有腎結石病史、痛風患者，要避免一次吃太多菠菜。

他建議，可於汆燙後倒掉湯水，此舉可去除大部分草酸，降低結石風險。再搭配均衡飲食與充足水分，就能吃得健康又安心。

菠菜5料理

劉博仁分享，菠菜在台灣餐桌上非常常見，料理方式多變。他舉了幾個簡單又受歡迎的料理做法：

●涼拌菠菜：菠菜汆燙後，搭配蒜泥、醬油、香油，清爽開胃。

●菠菜炒蛋：經典家常菜，蛋的蛋白質與菠菜的鐵質，營養互補。

●菠菜豆腐味噌湯：菠菜加上嫩豆腐，簡單又溫暖的湯品。

●菠菜拌芝麻醬（日式胡麻菠菜）：菠菜燙熟後，拌入芝麻醬與醬油，香氣濃郁。

●菠菜水餃：將菠菜與豬肉或素料混合餡料，口感鮮甜又營養。

