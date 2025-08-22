健康網》防腎結石要補鈣 營養師教戰降低鈣結石風險

腎結石難痊癒，發病後10年內一半人又復發。營養師李婉萍建議從飲食調整做起，避免一再復發；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腎結石會反覆復發，營養師李婉萍指出，預防腎結石、避免復發，要攝取足夠的鈣質，一般成人每日鈣質建議量為1000毫克，美國國家腎臟基金會的飲食指南表示，每天隨餐吃三份乳製品將有望降低鈣結石風險。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文指出，根據統計，台灣每10人當中就有1位為此感到困擾。一份2022年的國外文獻指出，初次發病後的10年內，約有50%的患者會再復發。

請繼續往下閱讀...

人體腎臟最主要的功能，是透過尿液來清除體內廢物，它能讓血液中鈉、鉀和鈣等電解質的濃度維持正常，比方說藉由排除多餘的鈉以調整血壓。李婉萍說，假使尿液中含有過多未能被溶解的礦物質，例如尿酸、草酸、磷酸或鈣離子，便會形成一顆顆堅硬的小石子並累積於腎臟，也就是所謂的「腎結石」。

她表示，結石較小顆時可能不會出現明顯症狀，通常都是卡在輸尿管或是腎臟和輸尿管的連接處才會引發不適，像是腰痛或下背部兩側劇烈疼痛、頻尿、血尿、噁心或嘔吐、發燒、發冷等，最重要的是尿液聞起來很臭或看起來渾濁。

4大飲食跟著做 避免復發

李婉萍指出，預防腎結石、避免復發！掌握4大飲食原則：

●多喝水：每天至少攝取2000～2500cc水分，是最重要也最有效的方法，有研究分析顯示，每天如果能排出2.5公升尿量，結石風險將能降低60～80%；但要是液體攝取不足，則會增加腎結石發生機率。尤其是在進行會大量出汗的運動或活動時更要補充，而且較小的結石也可透過多喝水、增加排尿量來促進排出。判斷水分是否充足可從尿色觀察，喝足時尿液應呈現透明或淡黃色。

●除了白開水之外，飲用檸檬水（汁）也是不錯的選擇，當中的檸檬酸鹽有助預防草酸鈣結石與磷酸鈣結石的復發；低卡柳橙汁經研究發現也有相同的保護作用。其他像是咖啡或含咖啡因飲料、葡萄酒和啤酒，可能也有防止結石形成的效果，但必須同時考量它們過多，是否會對健康有其他影響。

此外，牛奶雖含有鈣質，若非過量攝取並不需要太擔心；而碳酸飲料可能會提升腎結石風險。至於水質硬度和腎結石之間的關係，目前尚未有明確的證據。

●攝取足夠鈣質：對於患有草酸鈣結石、不宜吃太多草酸含量高食物（例如深綠色蔬菜）的人而言，需特別注意鈣質的攝取，可提高草酸和鈣離子結合的機會並排出體外，減少草酸鈣結石的發生。

●少吃動物性蛋白：高蛋白質飲食可能導致體內過多尿酸，並使鈣質流失，增加結石的機率。提醒動物性蛋白質攝取需適量，或以植物性蛋白質取代部分紅肉攝取。

●減少鈉攝取量：

高鈉飲食會增加尿液中的鈣離子濃度，誘發腎結石，應避免吃醃製、罐頭或加工食品，鹽、味精、醬油等各式調味料也要減量使用。可多搭配天然辛香料及香草，例如大蒜、薑、香菜、辣椒、孜然、迷迭香等，或是檸檬、鳳梨、番茄等水果增加風味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法