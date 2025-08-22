自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》防腎結石要補鈣 營養師教戰降低鈣結石風險

2025/08/22 12:21

腎結石難痊癒，發病後10年內一半人又復發。營養師李婉萍建議從飲食調整做起，避免一再復發；圖為情境照。（圖取自freepik）

腎結石難痊癒，發病後10年內一半人又復發。營養師李婉萍建議從飲食調整做起，避免一再復發；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腎結石會反覆復發，營養師李婉萍指出，預防腎結石、避免復發，要攝取足夠的鈣質，一般成人每日鈣質建議量為1000毫克，美國國家腎臟基金會的飲食指南表示，每天隨餐吃三份乳製品將有望降低鈣結石風險。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文指出，根據統計，台灣每10人當中就有1位為此感到困擾。一份2022年的國外文獻指出，初次發病後的10年內，約有50%的患者會再復發。

人體腎臟最主要的功能，是透過尿液來清除體內廢物，它能讓血液中鈉、鉀和鈣等電解質的濃度維持正常，比方說藉由排除多餘的鈉以調整血壓。李婉萍說，假使尿液中含有過多未能被溶解的礦物質，例如尿酸、草酸、磷酸或鈣離子，便會形成一顆顆堅硬的小石子並累積於腎臟，也就是所謂的「腎結石」。

她表示，結石較小顆時可能不會出現明顯症狀，通常都是卡在輸尿管或是腎臟和輸尿管的連接處才會引發不適，像是腰痛或下背部兩側劇烈疼痛、頻尿、血尿、噁心或嘔吐、發燒、發冷等，最重要的是尿液聞起來很臭或看起來渾濁。

4大飲食跟著做 避免復發

李婉萍指出，預防腎結石、避免復發！掌握4大飲食原則：

●多喝水：每天至少攝取2000～2500cc水分，是最重要也最有效的方法，有研究分析顯示，每天如果能排出2.5公升尿量，結石風險將能降低60～80%；但要是液體攝取不足，則會增加腎結石發生機率。尤其是在進行會大量出汗的運動或活動時更要補充，而且較小的結石也可透過多喝水、增加排尿量來促進排出。判斷水分是否充足可從尿色觀察，喝足時尿液應呈現透明或淡黃色。

●除了白開水之外，飲用檸檬水（汁）也是不錯的選擇，當中的檸檬酸鹽有助預防草酸鈣結石與磷酸鈣結石的復發；低卡柳橙汁經研究發現也有相同的保護作用。其他像是咖啡或含咖啡因飲料、葡萄酒和啤酒，可能也有防止結石形成的效果，但必須同時考量它們過多，是否會對健康有其他影響。
此外，牛奶雖含有鈣質，若非過量攝取並不需要太擔心；而碳酸飲料可能會提升腎結石風險。至於水質硬度和腎結石之間的關係，目前尚未有明確的證據。

●攝取足夠鈣質：對於患有草酸鈣結石、不宜吃太多草酸含量高食物（例如深綠色蔬菜）的人而言，需特別注意鈣質的攝取，可提高草酸和鈣離子結合的機會並排出體外，減少草酸鈣結石的發生。

●少吃動物性蛋白：高蛋白質飲食可能導致體內過多尿酸，並使鈣質流失，增加結石的機率。提醒動物性蛋白質攝取需適量，或以植物性蛋白質取代部分紅肉攝取。

●減少鈉攝取量：
高鈉飲食會增加尿液中的鈣離子濃度，誘發腎結石，應避免吃醃製、罐頭或加工食品，鹽、味精、醬油等各式調味料也要減量使用。可多搭配天然辛香料及香草，例如大蒜、薑、香菜、辣椒、孜然、迷迭香等，或是檸檬、鳳梨、番茄等水果增加風味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中