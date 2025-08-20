自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》度過89歲關卡迎向人瑞之路 醫揭「長壽關鍵」

2025/08/20 11:11

營養師老辜分享，百歲人瑞的長壽關鍵很可能與「低心血管疾病率」有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師老辜分享，百歲人瑞的長壽關鍵很可能與「低心血管疾病率」有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然現代人的平均壽命普遍延長，但真正能健康活到100歲的人仍是少數。營養師老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文引述瑞典研究指出，百歲人瑞人生大部分時間都是健康的，通常等到89歲才會進入「多病期」，而這很可能與低心血管疾病率息息相關。

老辜說，科學家長期好奇百歲人瑞的長壽，到底是因為身體硬朗能在疾病中存活，還是因為有效避免疾病？對此，他引述瑞典最新的2項橫跨數十年的大型研究指出，百歲人瑞或許擁有一種近乎「超能力」的特質，能與許多疾病保持距離，並在高齡時依然維持相對健康。

中年至晚年發病率低

2024年發表的研究追蹤了17萬名出生於1912至1922年、60歲以上的居民，長達40年。比較了活到100歲與同世代壽命較短者，在重大疾病上的差異，包含中風、心肌梗塞、髖部骨折及多種癌症。

結果發現，百歲人瑞從「中年起」就展現較低的疾病發生率，且差距延續至晚年。以85歲為例，只有4%的百歲人瑞曾中風，而壽命90–99歲的人中，比例達到10%。

從研究中可以推論，即使活得更久，百歲人瑞的終生重大疾病風險，依然低於壽命較短者。這表示，他們多數是延遲，甚至避免了重大疾病，而非「病中求生」。

研究表示，百歲人瑞從「中年起」就展現較低的疾病發生率，且差距延續至晚年；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究表示，百歲人瑞從「中年起」就展現較低的疾病發生率,且差距延續至晚年；圖為情境照。（圖取自freepik）

一生較健康 89歲進入多病期

2025年發表的研究將範圍擴大至40種疾病，從輕症到重症，分析27萬名出生於1920至1922年的瑞典人，追蹤約30年。

結果與上述研究一致，百歲人瑞罹患的疾病數量更少，累積速度更慢。他們常見的疾病多集中在單一器官系統，這意味著病情更容易控制。心血管疾病雖然普遍存在，但百歲人瑞的發病率，明顯低於壽命較短者。

舉例來說，百歲人瑞在80歲時，僅8%罹患心血管疾病。而在85歲過世的人中，這比例超過15%。此外，他們對憂鬱症、失智症等腦部疾病，也展現較強的抵抗力。

此外，這項研究還發現，百歲人瑞通常要到89歲左右才進入「多病期」。相反地，壽命較短者往往在生命最後幾年，健康急速惡化。換句話說，百歲人瑞不僅活得長，還能將人生大部分時間，維持在相對健康的狀態。

少心血管疾病為長壽關鍵

老辜指出，這2項研究挑戰了「活得越久，病得越多」的刻板印象。百歲人瑞的老化模式，像是一種健康延遲策略，他們疾病來得晚、進展慢，甚至有時完全避開。至於這種「超能力」，到底是源自基因、生活習慣還是環境，目前尚無定論。但低心血管疾病率，很可能是關鍵之一。

他提醒，雖然我們無法選擇基因，但仍能從生活中著手，控制血壓維持健康體重保持活動量選擇有益健康的飲食，以及培養對生活的期待，都可能幫助我們邁向「健康延壽」。活得久固然重要，但活得健康又幸福快樂，才是終極目標。

