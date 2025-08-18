40歲上班族視力模糊竟是白內障 飛秒雷射助重見光明

孫啟欽（右）與何明芝（左）醫師表示，飛秒雷射可提高手術安全性與術後視力預後。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕40歲的徐小姐是上班族，之前曾意外撞擊到眼部，但眼睛沒有出現不適症狀未就醫，沒想到3個月後視力急速惡化，近來右眼更是突然看不見前方景物，趕緊到眼科門診求診，經檢查發現右眼視力僅剩0.1，診斷是外傷性白內障，所幸經安排自費的飛秒雷射輔助白內障手術後，1個月後視力就恢復到近0.9，讓她開心回歸正常生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院眼科醫師何明芝表示，白內障是眼睛水晶體變混濁，初期症狀可能出現視力模糊、光源發生光暈或畏光。最常見原因是自然老化，4、50歲後水晶體會逐漸硬化混濁而影響視力；此外，紫外線曝曬過度、重力撞擊、高度近視、糖尿病、長期使用類固醇或特定藥物等都可能影響白內障生成。



徐小姐眼睛看不見，檢查後發現是白內障，接受飛秒雷射輔助白內障手術後，視力明顯改善。（記者陳建志翻攝）

何明芝指出，傳統的白內障手術是超音波乳化手術，從眼睛水晶體囊袋中移除混濁的水晶體再植入人工水晶體。目前新型飛秒雷射輔助手術，可取代部分傳統手動程序，精準切割角膜和晶體。這種手術可更精準切割角膜，術後傷口密合度更高，恢復期更短，因雷射可準確掃描晶體位置，提供更穩定、精準的處理，大幅提高手術安全性與術後視力預後。

仁愛長庚合作聯盟醫院眼科教授孫啟欽表示，以飛秒雷射方式處理白內障的傷口較為平整細緻，可避免術後人工水晶體出現傾斜或是偏移的情形。因手術中超音波能量可能會造成眼睛內皮細胞的損傷，增加術後角膜水腫的風險，而飛秒雷射可減少超音波能量輸出，有效降低超音波對角膜內皮的傷害，且以精準雷射取代傳統的人工撕囊，也可提高人工水晶體的置中性，達到預期視力改善的效果。

孫啟欽與何明芝呼籲，民眾要預防白內障的發生，應盡量減少紫外線暴露，若遇到陽光強烈時可佩戴太陽眼鏡和帽子；多攝取富含抗氧化劑食物，例如水果、蔬菜與堅果等。年紀超過50歲更要定期接受眼科檢查，一旦發現異狀應尋求眼科醫師意見，早期發現早期治療，享受光明健康的生活。

