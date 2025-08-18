健康網》小鳥粉化痰又解毒 藥師提醒：泡水吃防嗆咳

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，小鳥粉是常見化痰藥，建議避免直接倒入口中，以免刺激喉嚨，或不慎吸入造成嗆到風險；情境照。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕感冒咳嗽有痰時，醫生經常會開處方化痰粉，但你知道化痰粉到底怎麼吃才正確？彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，小鳥粉（NAC，N-acetylcysteine）是常見的化痰藥，除了化痰之外，它還是普拿疼中毒的解毒劑。服用時，除粉劑直接倒入口中易造成喉嚨刺激，萬一不慎吸入氣道也有嗆到或引發氣喘風險，因此建議泡水服用，有助藥物分子均勻分散與吸收。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，Acetylcysteine因為外包裝上印有一隻可愛的小鳥，大家常用「小鳥粉」來稱呼它。其實它的正式名稱是NAC（N-acetylcysteine），Acetylcysteine則是它的學名。NAC最主要的用途是化痰，此外，它還是普拿疼中毒的解毒劑，有時也會拿來預防顯影劑引起的腎功能損傷。

建議泡水服用3重點

洪正憲進一步提及，發藥時，病人常會問，Acetylcysteine化痰粉可以直接吃嗎？建議答案都是：「泡水服用！」至於為什麼要泡水服用，可歸納出以下3重點：

●溶於水中，方便吸收：Acetylcysteine是水溶性粉末，先與水混合，藥物分子才能均勻分散。

●避免刺激性不適：它有特殊的硫味（類似臭雞蛋），直接倒入口中可能造成喉嚨刺激、噁心、甚至咳嗽反射。泡水稀釋可減輕這些不適。也曾有病人表示，直接吃後喉嚨乾癢不舒服。

●降低嗆咳與誤吸風險：粉末顆粒若直接吸入氣道，可能引起劇烈咳嗽或嗆到。甚至可能誘發氣喘，須非常注意。

洪正憲叮嚀，雖然小鳥粉（NAC）屬於相對安全的藥物，但正確的使用方式依然很重要。建議先泡水再服用，避免因為直接吞粉末而造成喉嚨不適或嗆咳。劑量也要依照醫師處方，不要自行加量，過量反而可能帶來風險。記得隨時和醫師或藥師討論，讓藥物發揮最佳效果又能安心使用。

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，小鳥粉是水溶性粉末，先與水混合，藥物分子才能均勻分散，有助吸收；示意圖。（圖取自photoAC）

