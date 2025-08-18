自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》新北男疑癲癇開車自撞 醫：發作會突失意識 勿硬橇開牙

2025/08/18 12:51

50歲男子駕車時疑似癲癇自撞，三軍總醫院網站指出，「癲癇」是因為腦細胞不規則的過度放電，引起不定時發作現象；圖為情境照與當事人無關。（圖取自freepik）

50歲男子駕車時疑似癲癇自撞，三軍總醫院網站指出，「癲癇」是因為腦細胞不規則的過度放電，引起不定時發作現象；圖為情境照與當事人無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新北市蘆洲發生自撞車禍，1名50歲男子疑似因癲癇發作，突然駕車撞上三角公園護欄，所幸送醫後暫無大礙。根據三軍總醫院網站指出，「癲癇」是一種症狀而非疾病，是因為腦細胞不規則的過度放電，而引起不定時的發作現象，每次發作通常持續約數10秒至3分鐘，很少超過5分鐘，症狀可能出現意識障礙、眼球上吊等，臨床上以藥物治療為主。

1名50歲男子疑似因為癲癇發作，在新北市蘆洲，突然駕車衝到人行道，還撞上三角公園護欄，一時受困車內，還好經送醫暫無大礙。

三軍總醫院網站表示，「癲癇」是一種症狀而非疾病，病人的發作型態與可能出現的症狀也不同，包括：意識障礙、眼球上吊、肢體抽搐、肌肉強直、行為舉動異常等。癲癇的診斷，會藉由發病症狀和過去病史，包括：出生狀況、嬰孩童時期有無痙攣、腦膜炎、頭部外傷、家族史、癲癇始發年齡、症狀、次數、誘發因素、過去求醫經過及藥物治療的效果。並可以藉抽血、神經反射評估、腦波、電腦斷層等檢查，作診斷依據。

三軍總醫院表示，癲癇目前臨床上以藥物治療為主，使局部不正常的細胞獲得穩定，來降低癲癇發作的頻率，因此需維持血中一定的藥物濃度。

三軍總醫院強調，在日常生活應注意的是，了解服用藥物之劑量、途徑、時間及副作用，勿自行調整劑量及時間；服用抗癲癇藥物時，避免與其他藥物（如胃藥、感冒藥、重鎮靜劑等）一起服用；維持規律的生活型態，保持適當的運動和休息；若未受良好控制，應避免從事高危險的事或活動，如開車、游泳、攀岩、潛水等活動，以維護安全，且避免單獨盆浴或游泳。

癲癇發作時的症狀

三軍總醫院說明，癲癇發作時的症狀依症狀可分為：大發作、小發作、精神運動發作、局部發作等。癲癇大發作時會歷經3階段：

1.強直階段：突然失去意識、可能不由自主地喊叫、肌肉僵直、呼吸短暫中止。

2.陣攣階段：肌肉抽搐與鬆弛現象交替出現、可能咬傷內頰或舌頭而流血、口吐泡沫、停止呼吸數秒（可能皮膚發青），強直陣攣性發作通常持續1-3分鐘。

3.發作過後：開始呼吸、短暫意識混亂或睏倦，可能有嘔吐、大小便失禁情形。

癲癇發作時之緊急處理

●保護病人頭部，移開周圍危險尖銳物品，避免病人抽搐時受傷。

●解開衣領，若牙關已咬緊，請勿強硬橇開病人的牙齒，以免牙齒脫落，阻塞呼吸道；更不可將手指、堅硬的筷子、鐵湯匙塞進病人口中，以避折斷物品刺傷口腔。

●癲癇發作時病人為無意識且無法控制的，所以不必企圖弄醒病人，也請勿強行壓制，以免造成病人的傷害。

●在大發作結束後，病人常會大口喘息，合併嘔吐或有大量唾液積在嘴內，此時應讓病人側躺，使其自然流出，避免阻塞呼吸道或造成吸入性肺炎。

●留意觀察發作情形，在病人未完全清醒前請勿餵給食物或藥物。

●發作結束後，讓病人安靜休息，在未完全清醒前，請勿離開。

●若發生以下狀況，如呼吸障礙、連續發作、受傷或昏迷時間過長，請立即送醫處理。

●目擊者（家屬、朋友）要記錄病人發作當時時間、部位及狀況，建議可用錄影方式拍下發作狀況，以提供醫師作為評估依據。

