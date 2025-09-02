自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》晨勃消失＝陽痿？ 醫破5大迷思 做好這件事助雄風

2025/09/02 19:21

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，男性隨著年齡增長，30歲後睪固酮每年下降，晨勃消失、勃起不夠硬或射精快，並不等於功能出問題，且多半與壓力、疲累等相關；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，男性隨著年齡增長，30歲後睪固酮每年下降，晨勃消失、勃起不夠硬或射精快，並不等於功能出問題，且多半與壓力、疲累等相關；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕晨勃是許多男性都有過的經驗，但你是否時不時擔心，晨勃若沒報到，會不會是陽痿？對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，男性隨著年齡增長，30歲後睪固酮每年下降約1%，晨勃消失、勃起不夠硬或是射精快，並不等於功能出問題，且多半與壓力、菸酒、疲累等相關，尤其熬夜失眠影響大，建議改善睡眠品質，晨勃多半可回歸。

黃軒強調，真正的「壯陽神藥」不是網路黑市的藥丸，而是規律運動×高品質睡眠×穩定情緒×健康飲食

運動+健康飲食可改善勃起功能

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，30歲後，很多男性都會懷疑自己「是不是不行了」。分析大致有以下5點迷思，真相也比你想像中更科學：

30歲就「不行」？：睪固酮從男性20歲達到高峰，30歲後開始每年下降約1%。壓力、熬夜、肥胖、抽菸喝酒等，都會加速性功能下滑。但好消息是，運動+健康飲食可改善勃起功能與性生活滿意度。

晨勃消失≠功能壞掉：晨勃只是夜間3-5次勃起中的「最後一次」，有沒有看到晨勃，多半是運氣問題。據研究指出，夜勃與REM睡眠同步，總時長約90-120分鐘，也與睪固酮濃度相關。

勃起不夠硬多留心：偶爾不硬多半是因疲累、壓力大或喝酒影響；若長期出現無法勃起、勃起不夠硬、維持不久，則應小心勃起功能障礙（ED）。據調查，30-39歲男性約8%有ED，40-49歲則上升至22%。

睡眠是晨勃守門員：熬夜、失眠、睡眠呼吸中止，均會導致晨勃次數與硬度下降。睡眠品質改善，晨勃多半會回歸。另，據研究指出，睡眠呼吸中止會破壞REM結構，增加勃起功能障礙風險。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，熬夜、失眠、睡眠呼吸中止均會導致晨勃次數與硬度下降，睡眠品質改善，晨勃多半會回歸；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，熬夜、失眠、睡眠呼吸中止均會導致晨勃次數與硬度下降，睡眠品質改善，晨勃多半會回歸；情境照。（圖取自freepik）

「快」不一定是早洩：正常男性射精潛伏期為4-15分鐘，真正的早洩重點是：缺乏控制感、造成困擾；病因與血清素傳導功能異常、焦慮緊張高度相關。

勃起持續變弱影響性生活是警訊

晨勃消失=陽痿，這是一個最常見的誤會。晨勃有時消失，只是因為你睡不好；有時是睪固酮隨年齡自然下降；有時則是壓力、酒精、疲勞在搗亂。真正值得警惕的是，當「勃起持續變弱、性生活受影響」時，那才可能是勃起功能障礙的信號，且需要專業醫師介入。

黃軒針對科學真相總結出以下重點：晨勃其實只是夜勃的其中一次「被你撞見」；30歲後，睪固酮每年下降約1%；睡眠好壞，決定晨勃是否報到，勃起硬度持續下降，才需注意ED；早洩不是秒數，而是「控制感」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中