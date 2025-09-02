健康網》晨勃消失＝陽痿？ 醫破5大迷思 做好這件事助雄風

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，男性隨著年齡增長，30歲後睪固酮每年下降，晨勃消失、勃起不夠硬或射精快，並不等於功能出問題，且多半與壓力、疲累等相關；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕晨勃是許多男性都有過的經驗，但你是否時不時擔心，晨勃若沒報到，會不會是陽痿？對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，男性隨著年齡增長，30歲後睪固酮每年下降約1%，晨勃消失、勃起不夠硬或是射精快，並不等於功能出問題，且多半與壓力、菸酒、疲累等相關，尤其熬夜失眠影響大，建議改善睡眠品質，晨勃多半可回歸。

黃軒強調，真正的「壯陽神藥」不是網路黑市的藥丸，而是規律運動×高品質睡眠×穩定情緒×健康飲食。

運動+健康飲食可改善勃起功能

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，30歲後，很多男性都會懷疑自己「是不是不行了」。分析大致有以下5點迷思，真相也比你想像中更科學：

●30歲就「不行」？：睪固酮從男性20歲達到高峰，30歲後開始每年下降約1%。壓力、熬夜、肥胖、抽菸喝酒等，都會加速性功能下滑。但好消息是，運動+健康飲食可改善勃起功能與性生活滿意度。

●晨勃消失≠功能壞掉：晨勃只是夜間3-5次勃起中的「最後一次」，有沒有看到晨勃，多半是運氣問題。據研究指出，夜勃與REM睡眠同步，總時長約90-120分鐘，也與睪固酮濃度相關。

●勃起不夠硬多留心：偶爾不硬多半是因疲累、壓力大或喝酒影響；若長期出現無法勃起、勃起不夠硬、維持不久，則應小心勃起功能障礙（ED）。據調查，30-39歲男性約8%有ED，40-49歲則上升至22%。

●睡眠是晨勃守門員：熬夜、失眠、睡眠呼吸中止，均會導致晨勃次數與硬度下降。睡眠品質改善，晨勃多半會回歸。另，據研究指出，睡眠呼吸中止會破壞REM結構，增加勃起功能障礙風險。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，熬夜、失眠、睡眠呼吸中止均會導致晨勃次數與硬度下降，睡眠品質改善，晨勃多半會回歸；情境照。（圖取自freepik）

●「快」不一定是早洩：正常男性射精潛伏期為4-15分鐘，真正的早洩重點是：缺乏控制感、造成困擾；病因與血清素傳導功能異常、焦慮緊張高度相關。

勃起持續變弱影響性生活是警訊

晨勃消失=陽痿，這是一個最常見的誤會。晨勃有時消失，只是因為你睡不好；有時是睪固酮隨年齡自然下降；有時則是壓力、酒精、疲勞在搗亂。真正值得警惕的是，當「勃起持續變弱、性生活受影響」時，那才可能是勃起功能障礙的信號，且需要專業醫師介入。

黃軒針對科學真相總結出以下重點：晨勃其實只是夜勃的其中一次「被你撞見」；30歲後，睪固酮每年下降約1%；睡眠好壞，決定晨勃是否報到，勃起硬度持續下降，才需注意ED；早洩不是秒數，而是「控制感」。

