健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》喉嚨卡卡當心「梅核氣」 中醫揭致病3原因

2025/08/18 16:16

中醫師邵禹豪表示，有鼻涕倒流、胃食道逆流、自律神經失調等問題者，都容易引發梅核氣；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師邵禹豪表示，有鼻涕倒流、胃食道逆流、自律神經失調等問題者,都容易引發梅核氣;圖為情境照。(圖取自freepik)

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喉嚨卡卡就醫檢查卻一切正常，到底怎麼回事？中醫師邵禹豪於臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文表示，這種情況在中醫稱作「梅核氣」，有鼻涕倒流、胃食道逆流、自律神經失調等問題者，都容易引發此病。

邵禹豪分享，門診經常碰到患者因為總覺得喉嚨卡著什麼而來，咳不出、吞不下，檢查卻顯示一切正常。這種狀況在西醫稱為「喉球症」，在中醫古籍裡被稱作「梅核氣」。

他說明，梅核氣常見有4種症狀，包括：喉嚨有異物感，沒有真正阻塞、咳嗽或吞嚥都無法改善、檢查多半沒有異常發現、症狀可能隨情緒波動而加劇。對此，他也從以下3個方向來評估致病原因：

憂鬱、胃逆都可能引發梅核氣

●上呼吸道過敏與鼻涕倒流：鼻涕從鼻腔後方流入咽喉，長期刺激黏膜，引發乾癢或輕微發炎。這類情況常在夜間加重，並伴隨乾咳、清喉動作，痰量通常不多。

●胃食道逆流：胃酸或食糜反流至食道與咽喉，引發局部發炎與異物感。很多人屬於隱性逆流，沒有明顯泛酸或腹脹，但觸診時上腹緊繃，舌診上也會有異常。曾有患者的症狀在使用半夏瀉心湯或平胃散加減後，明顯改善。

●身心狀態與自律神經：焦慮、憂鬱或長期壓力，都可能影響咽喉肌肉張力，使異物感加重。這時需要從疏肝解鬱、寧心安神的方向著手。

邵禹豪提醒，無論是鼻涕倒流還是胃食道逆流，長期的炎症刺激都可能導致咽喉神經敏感化。即使刺激減輕，神經仍保持高度反應狀態，讓人持續感覺喉嚨卡著東西。情緒緊張時，交感神經亢奮，會進一步放大這種感覺。

