健康網》日行、快走多少才算健康？ 大數據報你知

日行萬步？最新研究顯示，7000步就有效果了，與2000步相對，死亡風險降低近半；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日走萬步才算健康？在「刺胳針公共衛生」《The Lancet Public Health》期刊，針對超過16萬名成年人，發現日行7000步與日行2000步相比，死亡風險降低47%。

這項研究不僅涵蓋16萬名成年人，整合57項研究，發現日行5000步至7000步，即可降低死亡率與多項慢性疾病。年齡分布從年輕至老年族群都有，包括男女及不同族群的多國人種。研究團隊針對每日步數與健康結果，包括全因死亡率、心血管疾病、癌症、失智症、憂鬱症等進行分析。

而與日行2000步的相比，除了在死亡風險降低近50%外，失智風險可以降低38%、憂鬱症狀減少22%、心血管疾病降低約25%、癌症降低6%。

快走至少15分鐘 早死風險下降2成

而另一項在「美國預防醫學期刊」《American Journal of Preventative Medicine》最新研究結果，每日快走至少15分鐘的研究參與者，早死的風險下降近20%；相較之下，每日總計慢走超過3小時的人，早死風險僅減少約4%。

研究內容指出，快走能幫助有效控制體重與血糖、降低癌症與心臟疾病風險、減緩關節疼痛、強化免疫力。

補充蛋白質 運動前後沒太大差別

內湖恆新復健科診所院長王思恒提出，運動前後到底何時吃蛋白質，據他記錄訓練週期至少4週，評估肌力與瘦肉體重的改變，僅發現腿部肌力在運動前補充蛋白質略有優勢，但他不諱言，證據等級偏低。

王思恒表示，練完來不及吃東西，也不用焦慮。晚餐多吃點蛋白質，甚至早餐多吃也都有用喔！

