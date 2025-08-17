自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》呷龍眼有口訣 腎友千萬別貪嘴

2025/08/17 20:20

農業部表示，從農曆5月一路到10月，天天都能吃到最新鮮的龍眼，國健署呼籲，每日吃的量要控制好，腎友別吃太多。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「你是我的『眼』」時間過得好快，一轉眼秋天就要來了！秋天正是龍眼盛產季，香甜飽滿的小果實，不僅能當零食解饞，更是台灣人餐桌與藥膳裡的養生寶。在臉書粉專「農業部」特別盤點台灣常見4大龍眼品種，從農曆5月一路到10月，天天都能吃到最新鮮的龍眼！龍眼富含維生素C，抗氧化、還能促進膠原蛋白生成，不過因高鉀特性，腎臟疾病患者要謹慎，適量的吃。

台灣4大龍眼品種

●五月龍眼：農曆5月最早成熟，果實中等、糖度高，超適合鮮食。

●粉殼龍眼：台灣主要栽種品種，果皮佈滿果粉，鮮食、加工兩相宜。

●韌蒂仔龍眼：果梗超有韌性，不易落果，果肉脆甜，口感滿分。

●十月龍眼：全台最晚熟，農曆10月仍可採收，果實大顆、甜度更高！

從夏日清甜的龍眼到冬季暖補的桂圓，一顆小果實，藏著滿滿四季的味道。

龍眼富含維生素C，不僅抗氧化，還能促進膠原蛋白生成；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養價值驚人！這族群要特別注意

另外，國健署指出，龍眼屬於水果類，富含維生素C，不僅能抗氧化，還能促進膠原蛋白生成，幫助組織修復。與一般水果相比，龍眼的鉀含量更高，能維持體內水分平衡。不過腎臟疾病患者要謹慎，應依照醫師建議，控制食用量，避免攝取過多鉀。

依據「我的餐盤」口訣，每餐水果拳頭大，1份龍眼（約13顆、帶殼約130克）就足夠。龍眼雖然香甜，但熱量也不容小覷，建議先抓好份量再吃，避免一口接一口，熱量超標！愛吃龍眼的你，不妨趁盛產季挑戰一下「4大品種」收集，既能嚐鮮又能補充營養，但千萬別過量，健康才是真正的甜蜜！

