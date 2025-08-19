自由電子報
健康網》身體在慢性發炎 「滅火飲食」要4好3壞

2025/08/19 07:27

想要滅掉體內的火，可以多吃鮭魚等食物，幫助攝取Omega-3脂肪酸；圖為情境照。（圖取自freepik）

想要滅掉體內的火，可以多吃鮭魚等食物，幫助攝取Omega-3脂肪酸；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「慢性發炎」就像一把看不見的小火苗，長期在體內燃燒，悄悄破壞代謝與組織，讓你愈來愈胖、愈來愈累。營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文提醒，皮膚、睡眠、腸胃不佳，或是常常累、出現腦霧、體重莫名增加，都是身體慢性發炎的警訊；飲食需增加4好：Omega-3脂肪酸、多酚與植化素、高纖蔬果、優質蛋白；減少3壞食物：精緻糖、加工肉品、含糖飲料與過量酒精，才能幫助體內滅火。

慢性發炎的成因包括高糖高油飲食、睡眠不足、壓力大、抽菸飲酒、環境毒素，甚至腸道菌相失衡與免疫反應過度。這些看似「日常小習慣」，其實正是讓你長期疲倦、皮膚差與腸胃亂的元凶。

慢性發炎的5大警訊

●皮膚狀況反覆：冒痘、過敏、紅癢，膚況怎麼養都不穩。

●睡不好又易怒：入睡困難、淺眠、焦慮，情緒起伏大。

●腸胃總是不舒服：常脹氣、便秘，消化不良卻找不出病因。

●常常累、腦霧：注意力下降、記憶力差，整天沒精神。

●體重莫名增加：特別容易肚子胖、囤積內臟脂肪，減重卡關。

飲食上要少碰精緻糖與加工食品（甜點、餅乾）；圖為情境照。（圖取自freepik）

飲食上要少碰精緻糖與加工食品（甜點、餅乾）；圖為情境照。（圖取自freepik）

增加4好食物

●Omega-3脂肪酸：鮭魚、亞麻籽、核桃。

●多酚與植化素：莓果、綠茶、薑黃、洋蔥、大蒜。

●高纖蔬果：深綠蔬菜、胡蘿蔔、南瓜、木耳。

●優質蛋白：豆腐、雞蛋、雞胸肉。

減少3壞食物

●精緻糖與加工食物（甜點、餅乾、汽水）。

●炸物、燒烤、香腸、火腿等加工肉品。

●含糖飲料與過量酒精。

王證瑋建議，不妨給自己一週「抗發炎飲食挑戰」，少吃加工品、多吃原型食物，你可能會發現：皮膚變亮了、情緒穩定了、精神回來了！下次覺得「火氣大」別急著喝涼茶，先檢視你的生活習慣，讓身體真正「滅火」，遠離慢性發炎的隱形威脅。

