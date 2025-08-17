限制級
健康網》檸檬入菜有3招 酸香取代鹽分好健康
〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日想消暑，很多人第一時間就想到一杯冰涼的檸檬水！國健署在臉書專頁「食在好健康」提醒，7-9月正是檸檬盛產期，此時的檸檬不僅價格親民，入菜更是「健康小幫手」，能去腥提味、增添香氣、減鹽更健康；同時補充維生素C，抗氧化、助鐵質吸收、護心血管。
國健署說，檸檬酸爽的香氣不只解渴，還富含維生素C，具抗氧化作用，能促進鐵質吸收、幫助維持免疫力。國健署也建議，日常料理中適度加入檸檬，不僅能增添層次風味，還能減少鹽分攝取，對心血管健康更加分。
檸檬入菜「小魔法」：讓料理更清爽健康
●去腥提味：魚肉、雞肉加點檸檬汁，馬上清爽不膩。
●增添香氣：檸檬皮磨碎後加入醬汁或甜點，層次更高級。
●減鹽更健康：以檸檬酸香取代部分鹽分，減鈉飲食一樣美味。
從經典的檸檬雞、檸檬義大利麵、烤蔬菜佐檸檬醬，到夏季必備的蜂蜜檸檬水、檸檬醋、檸檬優格醬，都能輕鬆變化。國健署提醒，吃當季、選在地，不僅能享受最新鮮的食材，還能省荷包。趁著檸檬盛產期，把這一抹酸香帶進你的廚房，清爽、健康又美味。
