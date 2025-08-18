自由電子報
健康網》7大魚罐頭PK鮮魚 外食族加菜有理

2025/08/18 10:16

魚罐頭不僅沒有添加防腐劑，還能保留蛋白質與Omega-3脂肪酸，營養價值媲美甚至超越新鮮魚；圖為示意圖。（圖取自freepik）



紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你以為魚罐頭只是加工食品、充滿防腐劑？真相可能顛覆你的想像！營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」指出，魚罐頭不僅沒有添加防腐劑，還能保留蛋白質與Omega-3脂肪酸，營養價值媲美甚至超越新鮮魚，難怪健身族、上班族、外食族都對它愛不釋手。而7大營養魚罐頭包含：水煮鮪魚、油漬鯖魚、沙丁魚、秋刀魚醬煮、混合蔬菜魚、煙燻魚、番茄醬鯖魚。

魚罐頭的3大迷思破解

●罐頭＝不健康？錯！ 高溫殺菌並不會破壞蛋白質與Omega-3，營養依舊高分。

●沒有防腐劑？是真的！ 真空＋高溫殺菌就能天然保存，無須額外添加。

●營養穩定不打折？即使長期保存，營養價值依舊穩定，是颱風天、出差或健身後的完美備糧。

7大魚罐頭營養排行榜

1. 水煮鮪魚罐頭：低脂高蛋白（15g/100g），健身減脂族最愛。

2. 油漬鯖魚罐頭：富含 Omega-3 與蛋白質（18g/100g），養心護膚。

3. 沙丁魚罐頭：連骨可吃，補鈣一把抓（20g/100g），銀髮族與青少年推薦。

4. 秋刀魚醬煮罐頭：風味濃郁（20g/100g），但鈉、糖含量高，適合偶爾享受。

5. 混合蔬菜魚罐頭：蛋白質＋纖維一次到位，外食族救星。

6. 煙燻魚罐頭：香氣滿分（16g/100g），鈉含量偏高，建議偶爾享用。

7. 番茄醬鯖魚罐頭：蛋白質＋茄紅素，養膚抗氧化，適合愛美族。

水煮鮪魚罐頭為健身減脂族最愛；圖為示意圖。（圖取自freepik）



健身族愛魚罐頭的3大原因

1. 高蛋白方便補：運動後即開即食。

2. 熱量可控：水煮型適合減脂，油漬型助增肌。

3. 料理百搭：拌沙拉、炒飯、義大利麵都能搞定。

挑選魚罐頭4大心法

●罐身完整、標示清楚、期限新鮮。

●成分表第一位是魚肉，少人工添加。

●營養標示：100g蛋白質≥15g、鈉< 300mg。

●內容物：整塊魚優於魚泥，油漬湯汁清澈透明。

陳珮淳強調，「食物沒有絕對的好壞，會挑、會搭，魚罐頭也能成為健康餐桌上的好朋友！」

