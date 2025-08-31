自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》呷水梨皮膚「幼咪咪」 營養師：還有5大好處

2025/08/31 19:50

水梨含水量高達90%、富含維生素C，有助護膚補水；示意圖。（圖取自photoAC）

水梨含水量高達90%、富含維生素C，有助護膚補水；示意圖。（圖取自photoAC）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天最消暑的水果之一「水梨」，原來還分成「粗梨」和「細梨」兩大類！農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，這兩種梨的差別，不只在外貌，口感和栽培環境也大不相同。水梨含水量高達90%、富含維生素C，有助護膚補水，山梨糖醇助排便；天門冬胺酸促代謝、鉀則利尿消水腫、果膠則可降低膽固醇，適量食用營養滿分。

●粗梨（粗梨仔）：表皮粗厚、口感偏澀，早期以「橫山梨」為主要品種，栽種於海拔800公尺以下，多為台灣人童年記憶中的老味道，但因酸度高、纖維粗糙，現今已逐漸被市場淘汰，主要作為嫁接用的根砧。

●細梨（幼梨仔）：表皮細薄、細白多汁，來自日本引進的溫帶梨品種，栽種於海拔1600公尺的高山，品種包括「新世紀梨」、「新雪梨」、「寶島甘露梨」等，口感清脆、甜度高，是現今市場的主流梨子。

水梨含山梨糖醇搭配水分，能促進腸胃蠕動，幫助排便；圖為情境照。（圖取自freepik）

水梨含山梨糖醇搭配水分，能促進腸胃蠕動，幫助排便；圖為情境照。（圖取自freepik）

除了口感差異，營養師高敏敏也提醒，水梨不只好吃，還有「6大健康功效」：

1. 補水解渴：含水量高達90%，能消暑降火，還能維持皮膚角質保水。

2. 促進代謝：天門冬胺酸能幫助蛋白質合成，加速皮膚新陳代謝。

3. 降血壓／血脂：鉀能幫助調整血壓，果膠則可降低膽固醇。

4. 養顏美容：富含維生素C，可增強免疫力、促進膠原蛋白生成。

5. 軟化糞便：山梨糖醇搭配水分，能促進腸胃蠕動，幫助排便。

6. 利尿消水腫：鉀有助代謝體內多餘鈉，減緩水腫。

不過，高敏敏也提醒，水梨雖好處多，但建議一天不超過1顆，腸胃敏感的人尤其要避免空腹食用，以免引起腹瀉。想吃得健康，記得適量、均衡，別因為太清爽就一次吃太多！

