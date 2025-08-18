自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》睡不好恐釀中風 醫：晚餐多吃蔬果助防護

2025/08/18 18:32

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，睡不好不是小事，恐增加高血壓、糖尿病、肥胖、甚至中風風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，睡不好不是小事，恐增加高血壓、糖尿病、肥胖、甚至中風風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人有睡眠障礙，長期下來恐增加高血壓、糖尿病、肥胖、甚至中風風險。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，研究發現飲食品質越好的人，睡眠品質也越好，因此先別考慮服藥，晚餐多吃點蔬菜水果，裡面的植化素有助於調整生理時鐘，不妨先從每天的飲食做調整。

睡不好非小事，它不只會讓人白天精神不濟，長期下來還會增加高血壓、糖尿病、肥胖、甚至中風的風險。張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」引述研究分享，2025年一篇發表在《Brain and Behavior》的研究，把「健康飲食指數」（Healthy Eating Index） 和睡眠做比對，發現飲食品質越好的人，睡眠品質也越好，睡眠時間也比較正常。這意味著，吃得健康，睡得也較安穩。

張家銘說明，「健康飲食指數」用來衡量，一個人的飲食是否符合健康標準的工具。它最早是依照美國的飲食指南所設計的，後來成為許多營養學研究常用的指標。簡單來說，健康飲食指數會幫每個人每天吃下去的食物打分數，分數越高，代表飲食越符合健康建議。指數會看你吃的東西有沒有「足夠」：像是蔬菜、水果、全穀、乳製品、蛋白質來源（魚肉豆蛋），另外，也會看你飽和脂肪、添加糖、鈉（鹽分）等，是不是太多。

為什麼吃得健康會睡比較好？張家銘解釋，關鍵在於我們的「生理時鐘」。好的飲食能讓身體的荷爾蒙比較穩定，例如瘦素（Leptin）、皮質醇（Cortisol）、還有褪黑激素（Melatonin），這些都是影響睡眠的重要角色。舉例來說，蔬果裡的多酚會幫助調節褪黑激素，讓晚上比較好入睡；牛奶裡的色胺酸（Tryptophan） 則能幫助大腦合成血清素，這也是讓人比較好睡的關鍵物質。

張家銘又說，如果長期睡不好，身體的食慾荷爾蒙就會亂掉，一般人會更想吃炸雞、薯條、甜點這些高熱量的東西，結果睡更差，隔天又更想吃垃圾食物，變成惡性循環。

從生活改善睡眠的做法

張家銘建議大家不要急著去找安眠藥，而是先從每天的飲食做調整。不妨參考以下5項做法：

●晚餐多吃點蔬菜水果，裡面的植化素有助於調整生理時鐘

●睡前如果想喝點東西，溫牛奶比珍奶好很多

●晚餐不要吃太撐，胃在加班，腦袋也沒辦法休息

●用餐和睡眠盡量固定時間，讓身體習慣規律

●如果真的嘴饞想吃宵夜，選香蕉或燕麥片，比鹹酥雞健康很多

