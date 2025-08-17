健康網》普廷老是在抖腳 醫：恐藏著身心小秘密

俄羅斯總統普廷老是被外媒捕捉到抖腳，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，此習慣是身體在找出口。此圖是普廷在7月初於莫斯科克里姆林宮，主持與俄羅斯政府成員舉行視訊會議。（資料照，德通社）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俄羅斯總統普廷健康狀況一直是外媒很感興趣的話題，不少場合被捕捉到他在抖腳，甚至手抖。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，當人感到焦慮或壓力大時，腎上腺素飆升，心跳加快，能量過剩。這些能量沒地方消耗，就會反映在身體的小動作上─像是抖腳。

普廷一舉一動都被放大解釋，像是2022年在克里姆林宮與防長會晤時，被拍到用手抓桌邊，雙腳不停地拍打，引發帕金森症的猜測；與白俄國家主席盧卡申科會談時，一直抖腿，動作中可見他腳踝上下、膝蓋左右不停移動；又有好多次與其他國家元首會談時，也出現類似抖腳、轉腳的畫面。

請繼續往下閱讀...

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與網站發文分享，這類型的人一坐下，腿就開始不自覺地抖個不停，其抖腳背後藏著不少身心的小秘密。

黃軒認為，有4方面可以解釋抖腳之舉。

●焦慮、壓力時的「排氣閥」

美國精神醫學期刊研究發現，焦慮的人常用抖腳等重複動作來舒緩自己。想像一下，壓力像水龍頭，抖腳就是幫你「放水」的小閥門。

●不寧腿症候群（Restless Legs Syndrome, RLS）

這不只是習慣，而是一種神經系統的問題。有這種症狀的人，晚上或休息時，腿會有強烈想動的衝動，嚴重時甚至會影響睡眠。簡單來說，這不只是「坐不住」那麼簡單，有時還真的是病。

●ADHD的「專注小撇步」

有注意力不足過動症（ADHD）的人，常常會有小動作，像抖腳、晃椅子。 這些動作對他們來說，其實是幫助自己專心的「小幫手」。

有研究發現，ADHD的孩子在課堂上動來動去，反而能讓他們表現得更好。

●遺傳─「家族抖腳隊」

如果你家裡有人有「原發性顫抖症」，那你也可能會有抖腳或抖手的傾向。這其實是一種動作控制的遺傳現象。

黃軒說，大部分時候，抖腳只是身體在找出口，真的不用太擔心。但如果你抖到睡不著、覺得不舒服，甚至影響到生活品質，這時候就該去看看醫生了。 畢竟，有時候身體的小動作，也是在跟你求救呢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法