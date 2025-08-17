自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》普廷老是在抖腳 醫：恐藏著身心小秘密

2025/08/17 17:15

俄羅斯總統普廷老是被外媒捕捉到抖腳，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，此習慣是身體在找出口。此圖是普廷在7月初於莫斯科克里姆林宮，主持與俄羅斯政府成員舉行視訊會議。（資料照，德通社）

俄羅斯總統普廷老是被外媒捕捉到抖腳，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，此習慣是身體在找出口。此圖是普廷在7月初於莫斯科克里姆林宮，主持與俄羅斯政府成員舉行視訊會議。（資料照，德通社）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俄羅斯總統普廷健康狀況一直是外媒很感興趣的話題，不少場合被捕捉到他在抖腳，甚至手抖。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，當人感到焦慮或壓力大時，腎上腺素飆升，心跳加快，能量過剩。這些能量沒地方消耗，就會反映在身體的小動作上─像是抖腳。

普廷一舉一動都被放大解釋，像是2022年在克里姆林宮與防長會晤時，被拍到用手抓桌邊，雙腳不停地拍打，引發帕金森症的猜測；與白俄國家主席盧卡申科會談時，一直抖腿，動作中可見他腳踝上下、膝蓋左右不停移動；又有好多次與其他國家元首會談時，也出現類似抖腳、轉腳的畫面。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與網站發文分享，這類型的人一坐下，腿就開始不自覺地抖個不停，其抖腳背後藏著不少身心的小秘密。

黃軒認為，有4方面可以解釋抖腳之舉。

●焦慮、壓力時的「排氣閥
美國精神醫學期刊研究發現，焦慮的人常用抖腳等重複動作來舒緩自己。想像一下，壓力像水龍頭，抖腳就是幫你「放水」的小閥門。

●不寧腿症候群（Restless Legs Syndrome, RLS
這不只是習慣，而是一種神經系統的問題。有這種症狀的人，晚上或休息時，腿會有強烈想動的衝動，嚴重時甚至會影響睡眠。簡單來說，這不只是「坐不住」那麼簡單，有時還真的是病。

●ADHD的「專注小撇步」
有注意力不足過動症（ADHD）的人，常常會有小動作，像抖腳、晃椅子。 這些動作對他們來說，其實是幫助自己專心的「小幫手」。
有研究發現，ADHD的孩子在課堂上動來動去，反而能讓他們表現得更好。

●遺傳─「家族抖腳隊」
如果你家裡有人有「原發性顫抖症」，那你也可能會有抖腳或抖手的傾向。這其實是一種動作控制的遺傳現象。

黃軒說，大部分時候，抖腳只是身體在找出口，真的不用太擔心。但如果你抖到睡不著、覺得不舒服，甚至影響到生活品質，這時候就該去看看醫生了。 畢竟，有時候身體的小動作，也是在跟你求救呢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中