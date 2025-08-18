健康網》男生小便有最佳姿勢？ 醫揭「坐尿」減攝護腺壓迫

泌尿科醫師施冠偉表示，坐尿能減少攝護腺壓迫、改善尿道彎曲、促進泌尿系統放鬆；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路上有傳言指出，男生坐著尿尿比較好，這是真的嗎？泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生─泌尿科施冠偉醫師」發影片指出，男生其實站著或坐著尿都可以，只不過坐著+身體微微向前傾，確實能減少攝護腺壓迫、改善尿道彎曲，讓泌尿系統更放鬆，也能幫助排尿乾淨不殘留。

施冠偉說，其實男生小便時要站著、坐著皆可。他笑稱，「坐著尿尿，可能會讓家庭更加和樂，」畢竟女生都不喜歡看見坐墊上有尿滴。

不過，施冠偉也強調，坐尿確實會讓男生尿道角度更順，因為男生的尿道有點彎曲，如果是坐著尿、身體微微向前傾，變成一個ㄑ字形，角度更漂亮、排尿也就更順。

施冠偉還分享了同事經驗，過去同事曾因攝護腺發炎而覺得排尿困難，但經過幾次如廁喬角度後發現，「坐著+身體微前傾」的角度真的可以將尿液排得更乾淨。

泌尿科醫師施冠偉分享，坐著+身體微前傾，可以將尿液排得更乾淨；圖為情境照。（圖取自freepik）

另外，好幸福泌尿科診所院長戴槐青也分享男性坐著尿尿的4大好處，包括：保持衛生和整潔、延緩膀胱退化、促進完全排尿、避免年長者上廁所暈眩跌倒；如果有排尿困難的話，可以在馬桶前方放一張小凳子，在上廁所時踩上凳子墊高膝蓋，這能讓括約肌更加放鬆，使排尿過程更加順利。

●保持衛生和整潔：如果是在公共廁所，或是你在外面租房，或是住在家裡，不是獨享馬桶的時候，坐著尿尿可以減少尿液濺出的可能性，進而幫助保持衛生和整潔。

●延緩膀胱退化：站姿使得膀胱的括約肌過度緊繃，需要額外用力才能排尿，而坐姿則能讓括約肌更加放鬆，減少排尿時的用力，進而延緩膀胱的退化。如果有排尿困難的話，可以在馬桶前方放一張小凳子，在上廁所時踩上凳子墊高膝蓋，這樣也能讓括約肌更加放鬆，使排尿過程更加順利。

●促進完全排尿：坐著尿尿可以讓男性更輕鬆地放鬆身體，從而促進完全排尿。這對於避免尿液殘留在膀胱中，減少後續尿道感染或其他尿液相關問題的可能性非常重要。

●避免年長者上廁所暈眩跌倒：許多年長者在夜間需要上廁所，但起身來卻感到暈眩，或者因尿急而無法及時趕到廁所，這可能導致在解尿時膀胱壓力突然降低，引發壓力性暈厥、頭暈跌倒的情況。坐著尿尿就可以減少這些年長者上廁所時暈眩跌倒的機率，保障他們的安全和健康。

