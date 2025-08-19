健康網》想減重不妨靠Zone 2運動 醫：超燃脂又可天天做

好日子診所醫師廖桂敏分享，Zone 2運動具有穩定燃脂、低傷害性、持續性佳的好處；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否每天氣喘吁吁運動、汗流浹背，卻瘦不下來？不妨試試Zone 2運動吧！好日子診所醫師廖桂敏於臉書專頁發文分享，Zone 2運動具有穩定燃脂、低傷害性、持續性佳的好處，像是快走、慢跑、騎腳踏車等都是很好的選擇。

廖桂敏表示，Zone 2指的是微喘但能講話、無法唱歌，心跳約在最大心率的 60~70%（最大心率=220-年齡），例如：30歲心跳區間約 114~133bpm。常見的快走、慢跑、騎腳踏車、游泳都是不錯的選項。

廖桂敏說，Zone 2運動之所以有效，是因其主要靠燃燒脂肪作為能量來源，不像高強度運動會優先使用糖分，因此能夠穩定燃脂、壓力小且傷害低、可天天做，建立長期瘦身習慣。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼也補充，出汗不等於有效運動，出汗只是體溫調節機制，身體為了降溫排出水分，不代表消耗很多熱量，想要減肥就必須達到熱量赤字，也就是消耗能量，多於吃進去的能量，需要依靠飲食控制、適度運動。

蔡明劼說，想判斷運動是否有效，心率（心跳快慢）是比流汗更好的強度指標。如熱門的Zone 2運動最能促進脂肪代謝，累積夠長的運動時間，就能燃燒足夠多的脂肪。因此，即使在冷氣房內運動，只要心率有提升，就算沒有流很多汗，同樣可以達到運動效果，且體感更舒適。

