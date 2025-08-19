自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》想減重不妨靠Zone 2運動 醫：超燃脂又可天天做

2025/08/19 08:31

好日子診所醫師廖桂敏分享，Zone 2運動具有穩定燃脂、低傷害性、持續性佳的好處；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

好日子診所醫師廖桂敏分享，Zone 2運動具有穩定燃脂、低傷害性、持續性佳的好處；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否每天氣喘吁吁運動、汗流浹背，卻瘦不下來？不妨試試Zone 2運動吧！好日子診所醫師廖桂敏於臉書專頁發文分享，Zone 2運動具有穩定燃脂低傷害性持續性佳的好處，像是快走、慢跑、騎腳踏車等都是很好的選擇。

廖桂敏表示，Zone 2指的是微喘但能講話、無法唱歌，心跳約在最大心率的 60~70%（最大心率=220-年齡），例如：30歲心跳區間約 114~133bpm。常見的快走、慢跑、騎腳踏車、游泳都是不錯的選項。

廖桂敏說，Zone 2運動之所以有效，是因其主要靠燃燒脂肪作為能量來源，不像高強度運動會優先使用糖分，因此能夠穩定燃脂、壓力小且傷害低、可天天做，建立長期瘦身習慣。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼也補充，出汗不等於有效運動，出汗只是體溫調節機制，身體為了降溫排出水分，不代表消耗很多熱量，想要減肥就必須達到熱量赤字，也就是消耗能量，多於吃進去的能量，需要依靠飲食控制、適度運動。

蔡明劼說，想判斷運動是否有效，心率（心跳快慢）是比流汗更好的強度指標。如熱門的Zone 2運動最能促進脂肪代謝，累積夠長的運動時間，就能燃燒足夠多的脂肪。因此，即使在冷氣房內運動，只要心率有提升，就算沒有流很多汗，同樣可以達到運動效果，且體感更舒適。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中