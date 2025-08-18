健康網》白木耳紅棗蓮子湯抗氧化、助排便 DIY呷健康

國健署表示，白木耳紅棗蓮子湯富含膳食纖維、維生素C，有助於排便順暢、抗氧化；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，來碗低糖又滋補的「白木耳紅棗蓮子湯」，養生又清爽！國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，這道點心含膳食纖維，有助於排便順暢；另外，紅棗還含有維生素C，能幫助抗氧化。只要4步驟就能上桌，相當簡單。

國健署指出，「白木耳紅棗蓮子湯」用白木耳燉煮出滑嫩口感，搭配鬆綿又帶蓮香的蓮子，再加上枸杞與紅棗的自然甜香，不需額外添加糖，就能煮出層次豐富的甘甜滋味。

國健署說，不僅如此，這道點心營養價值高，白木耳、蓮子和紅棗含膳食纖維，可以促進腸道蠕動，幫助排便順暢；紅棗含有維生素C，具有協助鐵質吸收、抗氧化的作用。另外，用天然紅棗、枸杞的甜味取代添加糖，減糖不減風味，低卡無負擔，且冷熱皆宜，冰涼喝最消暑。

食材（4人份）

乾燥白木耳20公克、新鮮蓮子30顆（或乾燥蓮子20公克）、紅棗20顆、枸杞5-10顆。

料理4步驟

1.先將乾燥的白木耳以冷水浸泡到柔軟後，將中間的蒂剪掉，再以清水沖洗一下。沖洗後，剪碎或手撕成適合大小。

2.蓮子、紅棗、枸杞洗淨，紅棗切半，若使用乾燥蓮子則需先浸泡30分鐘至1小時。

3.將所有食材放入電鍋中，內鍋放入約1000毫升的水，外鍋放450毫升的水。

4.電鍋跳起後悶約10分鐘，看看白木耳是否煮出黏稠感，若沒有黏稠感，外鍋再加150毫升的水繼續燉煮； 最後盛出放涼即可享用。

