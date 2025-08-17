健康網》水梨6好處一次看！ 新世紀梨高纖低卡又多汁

營養師高敏敏指出，與其他梨相比，新世紀梨不僅熱量低、膳食纖維及含水量也較為豐富。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕每每咬下一口水梨，那爆汁又甜脆的口感十分療癒人心！營養師高敏敏於臉書專頁發文指出，清爽多汁的水梨，有「百果之宗」的美稱，有助於消水腫、養顏、排便順暢、補水、促進代謝及降血壓。而眾多品種中，屬新世紀梨較為營養，不僅熱量低、膳食纖維及含水量也是最豐富的。

水梨6好處 消腫又護膚

●利尿消水腫：礦物質鉀可排出過多的鈉，有利尿、消除水腫的功效。

●養顏美容：維生素C含量高，可抗氧、有助肌膚美白保濕。

●軟化便便：山梨糖醇可軟化糞便，幫助排便順暢。

●補水解渴：含水量高達90%，是天然的果汁，清涼又解渴。

●促進代謝：含天門冬胺酸，能合成蛋白質、促進代謝。

●降血壓/血脂：礦物質鉀調整血壓，果膠調節膽固醇。

4水梨品種、營養比一比

水梨品種眾多，高敏敏列出以下常見4種，並以每100克為單位做計算，分享其營養成分。其中，新世紀梨熱量低、膳食纖維豐富、高含水，是相對營養價值較高的品種：

●新興梨：表皮果點較粗，吃起來清脆帶一點酸，是市面上最常見的高接梨品種。熱量44大卡、總碳水化合物11.9克、膳食纖維1.4克、水分87.5克、維生素C2.9毫克、鉀145毫克。

●新世紀梨：表皮果點細小，吃起來皮薄細緻、甜度適中。熱量42大卡、總碳水化合物10.7克、膳食纖維1.8克、水分88.3克、維生素C4.2毫克、鉀115毫克。

●大雪梨（又稱雪梨/總統梨）：表皮光滑、體積大顆漂亮，吃起來甜美多汁、略帶酸味，是送禮首選。熱量42大卡、總碳水化合物11.1克、膳食纖維1.1克、水分88.1克、維生素C4.7毫克、鉀147毫克。

●梨山蜜梨（又稱福壽梨）：外皮粗糙、皮薄籽小，吃起來肉質細緻、糖度偏高且帶有淡淡蜂蜜味。熱量47大卡、總碳水化合物12.7克、膳食纖維1.6克、水分86.6克、維生素C2.9毫克、鉀123毫克。

最後，高敏敏提醒，水梨1天吃2份，最多不超過4份。「1份」大約是切好放入飯碗約8分滿的量，腸胃比較敏感的人記得適量攝取，且應避免空腹食用，以免引起不適。

