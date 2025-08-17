10分鐘中文版賭博症狀評估量表 北市聯醫補足華語嗜賭症監測空缺

因應線上博弈風氣漸盛，台北聯醫松德院區博弈專門門診完成「中文賭博症狀評估量表」可作治療之用；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕因應線上博弈風氣漸盛，台北聯醫松德院區博弈專門門診翻譯短時間內可完成的「中文賭博症狀評估量表」，協助醫師評估初診病人、追蹤治療成效。為證實該量表的是否可靠，北市聯醫也招募嗜賭症患者參與研究，結果顯示信度效度極佳，量表除了可精準反映患者嚴重性，醫師也能夠藉此觀察個案治療進展。根據北市聯醫，研究補足了華語地區嗜賭症個案在橫斷面上監測的空缺。

《Hudson Reporter》統計指出，2023年全球各類賭博（包含彩券、賭場、線上下注）投注總額已突破5,400億美元，預計2025年將攀升到6,700億美元，成長最快的就是亞太地區。隨之而來的身心危害不容小覷，多國社區調查發現，每100名成年人中約有1-3人符合嗜賭症或高風險賭博標準，在年輕男性族群更上升到約5%。北市聯醫松德院區博弈門診也觀察到同樣現象，他們發現求診者大多為男性，八成以上主要透過手機或電腦下注，平均年齡35歲，顯示年輕男性是最大風險族群。

台北聯醫松德院區博弈專門門診翻譯短時間內可完成的「中文賭博症狀評估量表」，協助醫師評估初診病人、追蹤治療成效（北市聯醫松德院區成癮防治科翻譯並提供）

北市聯醫分享，年約31歲的阿俊（化名）曾在線上娛樂城的百家樂中嘗到「小贏大賺」的快感，短短半年就負債百萬元。進入松德院區博弈門診求診，醫師先請他填寫一份12題、約10分鐘即可完成的「中文版賭博症狀評估量表」。量表結果清楚顯示他的衝動與情緒困擾程度，成為後續治療的重要依據。經過藥物與團體心理治療六個月後，再次測驗顯示分數下降，看到自己賭博症狀的嚴重度被有效量化且具體下降後，阿俊的睡眠與家庭關係也逐漸改善。

為了驗證這份量表是否可靠，由松德院區院長黃名琪及成癮防治科主任張祜銘帶領的研究團隊在全台唯一的博弈專門門診招募186位正在接受治療的嗜賭症患者參與研究。結果顯示，量表的信效度極佳，能準確反映患者最近一週的賭博症狀嚴重度。研究過程亦發現，此次研究中，台灣嗜賭症求診的個案樣本中有81.6%主要以線上形式賭博，而每月投注超過一百萬元新台幣的患者，其量表分數顯著高於低投注族群。負責量表翻譯的主治醫師劉書瑋表示，醫師只需10分鐘就能拿到一張「症狀量表成績單」，用來評估初診病人、追蹤治療成效，或在團體心理治療中觀察每位成員的進步。

北市聯醫指出，研究補足了華語地區嗜賭症個案在橫斷面上監測的空缺。未來，研究團隊計畫將量表應用於賭博成癮團體治療的評估工具，並評估其作為評估嗜賭症症狀改變的趨勢，期望透過早期偵測與持續追蹤，減少嗜賭症對個人與家庭造成的健康與經濟衝擊。北市聯合院區松德院區成癮防治科每週一至週五設有博弈門診，提供嗜賭症患者及其家屬完整的評估、諮詢與多元治療方案。如您或親友正面臨相關困擾，請及早就醫尋求專業協助。

