長者誤認「年老牙掉光正常」 台塑深入雲彰傳授健康知識

台塑企業連6年舉辦「社區健康促進暨長者夏令營」，邀彰化、雲林長輩一同參與各項健康促進與衛教活動；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者李文德／雲林報導〕台塑企業連續6年舉辦「社區健康促進暨長者夏令營」，邀彰化、雲林沿海7鄉鎮長輩一同參與各項健康促進與衛教活動，300名長者齊聚在麥寮社教園區舉辦成果發表會，長輩們分別組成千歲團用舞蹈、歌聲、樂器等展現健康活力。

2010年開始台塑企業與長庚科技大學深入雲林縣麥寮、台西、崙背、褒忠、東勢、四湖及彰化縣大城等7個鄉鎮，共42所中小學與79個社區推動健康促進與衛教活動，涵蓋營養、運動、疾病預防與自我管理等課程。2020年起舉辦長者夏令營活動，今年約300位長者參與，合計年齡超過1萬5400歲，平均74歲，最年長者高齡97歲。

請繼續往下閱讀...

長庚科技大學健康促進團隊表示，今年以「活躍老化」理念，規畫多元的健康課程，如長者參與肺部保健課程4個月後，肺功能、握力、下肢肌耐力與運動頻率等面向皆有顯著提升，為鼓勵長輩將健康知識轉化為實踐生活，因此舉辦成果發表會，盼提升自我效能。

今年展演內容緊扣社區課程成果，如崙背鄉羅厝社區以「口腔保健」創作舞蹈，麥寮鄉農會則以「預防肌少症」設計歌舞秀，讓長者們自信登台，現場掌聲不斷。

長庚科大護理學院長陳美燕表示，服務團隊在深入社區時發現，部分長者有些錯誤觀念，如他們普遍認為「糖尿病或年老了導致牙齒掉光是正常的」，因此透過團隊深入將正確衛教知識教導給長輩，未來會繼續結合巡迴關懷與健康活動，將預防醫學理念深植社區。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法