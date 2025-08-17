健康網》5症狀恐是鼻中膈彎曲 一到換季呼吸卡卡

耳鼻喉科王曜醫師表示，常見治療方式有藥物改善、手術矯正。若合併鼻甲肥大、鼻竇問題，醫師會一起評估處理，效果更佳；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期單側或雙側鼻塞、口呼吸／睡覺打呼、流鼻血／鼻乾癢、頭痛／臉部悶脹感、反覆鼻竇炎，這些症狀，恐怕不是感冒而是鼻中膈彎曲，對此，耳鼻喉科醫師王曜表示，常見治療方式有藥物改善、手術矯正。若合併鼻甲肥大、鼻竇問題，醫師會一起評估處理，效果更佳。

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」發文指出，睡覺常常鼻塞到嘴巴開開？一到換季鼻子就怪怪的、塞住呼吸不順？可能是鼻中膈彎曲在作怪。並說明，鼻子中間有一片「分隔牆」叫鼻中膈，正常情況下它應該是直的，讓左右兩邊鼻孔氣流順暢。但如果這道牆歪向一邊，空氣通道變窄，叫做「鼻中膈彎曲」，呼吸自然卡卡。

請繼續往下閱讀...

鼻中膈彎曲常見症狀

●長期單側或雙側鼻塞：不論白天還是晚上，總有一邊鼻孔吸不到氣。

●口呼吸、睡覺打呼：鼻子不通只能用嘴巴呼吸，晚上更明顯。

●流鼻血、鼻乾癢：鼻黏膜受刺激，容易乾裂、出血。

●頭痛、臉部悶脹感：鼻竇引流不順，常覺得臉部脹脹的、不舒服。

●反覆鼻竇炎：鼻腔排水不良，細菌容易滋生感染。

鼻中膈彎曲治療方式

●藥物改善：短期可使用抗組織胺、鼻噴劑緩解過敏與發炎，但無法矯正彎曲。

●手術矯正：鼻中膈矯正手術是治療鼻中膈彎曲的根本方法，調整鼻中膈位置，讓呼吸通暢。通常為微創手術，恢復期短，術後改善明顯。

●配合其他處置：若合併鼻甲肥大、鼻竇問題，醫師會一起評估處理，效果更佳。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法