健康網》綠茶中王牌 醫：最怕腸道中性、偏鹼環境

2025/08/18 08:29

健康網》綠茶中王牌 醫：最怕腸道中性、偏鹼環境

綠茶的好處多多，台北榮總遺傳優生科主任張家銘建議，透過基因檢測，找出最佳飲茶策略；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕綠茶中的王牌不是「兒茶素」（Catechins），而是名字有點長的─表沒食子兒茶素沒食子酸酯（EGCG）。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，它幾乎是綠茶靈魂的代言人。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文表示，表沒食子兒茶素沒食子酸酯跟它的「兄弟姊妹」比起來，EGCG的分子多了一個沒食子酸酯基團，讓它在抗氧化、抗發炎、保護神經、穩定血糖、甚至抑制腫瘤細胞方面，都有更亮眼的表現。一杯綠茶中，兒茶素大約佔茶葉乾重的10–20%，而EGCG就佔了將近一半，所以很多時候，綠茶的保健效果，其實都是EGCG在默默撐腰。

張家銘說，綠茶沒有經過大量發酵或烘焙，所以保留了很高的多酚化合物，其中最厲害的，就是EGCG。抗氧化、抗發炎、促進細胞凋亡，它能多方位地保護身體。臨床研究也發現，EGCG對心血管健康、腦部退化、代謝異常，甚至某些癌症，都可能有保護效果。

EGCG雖然厲害，張家銘指出，但腸道吸收率不高，遇到中性或偏鹼的環境很容易分解，進到血液後又會被肝臟很快代謝掉。有趣的是，每個人的基因不同，效果差異也很明顯。因此，他認為，未來透過基因檢測，可以幫您找到最適合自己的喝法，而不是大家都一樣照表操課。

EGCG進到腸道後，就像幫家裡大掃除一樣，先壓制那些會「搗蛋」的壞菌，例如和慢性發炎、肥胖、糖尿病有關的革蘭氏陰性菌；同時，也會扶植好菌的成長，像是雙歧桿菌和乳酸桿菌，讓腸道環境更穩定。張家銘說，腸道菌反過來也會「回饋」EGCG，把它分解成更容易吸收的小分子，讓它的好處加倍發揮。這種互動不只影響腸道健康，還能間接調整免疫、代謝，甚至影響情緒狀態。

張家銘也根據多項研究，建議大家如何喝綠茶：

1.腸胃OK的人：早上空腹喝杯淡綠茶，吸收最好。

2.腸胃敏感的人：餐後30分鐘再喝，不會刺激胃。

3.泡法：80°C左右的水，泡1～2分鐘，不要高溫久泡。

4. 搭配：和含維生素C的水果一起喝，吸收更好；但避免和高鐵質食物一起，會互搶吸收。

5.配合生活型態：運動後喝綠茶，加強代謝；睡眠顧好，EGCG的保護效果更明顯。

6.未來方向：透過基因檢測＋腸道菌分析，找到專屬您的EGCG攝取策略。

