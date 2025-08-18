自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》6個月寶寶竟維生素D中毒 醫：補充前先諮詢

2025/08/18 09:26

6個月大的寶寶，因為食慾不振、活力不佳到門診就診，抽血檢查後才發現，竟然是體內的維生素D爆表，導致血鈣超高；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1位6個月大的寶寶，因為食慾不振、活力不佳到門診就診，抽血檢查後才發現，竟然是體內的維生素D爆表，導致血鈣超高，一問才知道寶寶是從出生開始就在補充維生素D，劑量竟然是10000單位，在長期累積的狀況下，就發生「維生素D中毒」的狀況。

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」分享這起案例，由於維生素D和一般常見的維生素B、C不同，是屬於脂溶性，所以沒辦法像其他水溶性維生素一樣，多餘的量會隨著尿液排出。如果維生素D補過頭，在身體裡面累積太高的濃度，可能會讓寶寶身體出現高血鈣的情況。

高血鈣症狀

●腸胃不適：會有噁心、嘔吐、便秘、食慾不振等。

●腎臟損傷：可能會傷害還沒發育完全的腎臟功能。

陳奕成建議，爸爸媽媽補充任何保健食品前，最好要先諮詢一下兒科醫師，像是維生素D，0–12個月寶寶每日建議劑量為每天400單位，1歲以上兒童為600單位。

陳奕成提到，純母乳或部分母乳哺育的寶寶，因為母乳裡的維生素D含量真的太低了，所以美國和台灣兒科醫學會都建議，從出生第一天開始，就給寶寶每天補充400單位的維生素D；如果是配方奶寶寶，爸媽可以稍微計算一下，如果每天喝的奶量少於1000毫升，也一樣要額外補充400單位。

陳奕成指出，雖然人體主要是透過皮膚接受日照，來產生每日所需要的維生素Ｄ，但是6個月以下的嬰幼兒皮膚還沒成熟，不要因為想讓他們多產生一點維生素Ｄ，就常常推他們去長時間曬太陽，可能會增加曬傷或皮膚癌的風險。

陳奕成強調，維生素Ｄ在體內可以調節血中鈣的濃度，幫助孩子維持骨骼與牙齒健康。如果缺乏可能導致佝僂病、O型腿等疾病。最新的研究更發現，維生素D也和免疫系統、心血管健康、代謝症候群、癌症等都有關聯，因此適當的補充的確對小朋友的健康有益。

但建議爸爸媽媽，在補充任何保健品之前，還是先諮詢過兒科醫師的意見之後，再開始使用這些補充劑，才會是最安全、有效的做法。

