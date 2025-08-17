健康網》小兒發生骨折 醫：最怕肢體不等長

禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，雖然孩子骨折風險高，但骨骼修復力也高，大約4-6週就可痊癒；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年幼的小孩活潑好動，跌倒、撞傷在所難免。雖然孩子的骨骼比成人有彈性，但骨折仍相當常見，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，每個月多少都會碰到一些骨折個案，而孩子骨折風險高，但骨骼修復力也高，大約4-6週就可痊癒，當小孩骨折時，應採取以下步驟：

1.確認傷勢：確認摔傷部位、意識狀態。

2.就醫、固定患處：可用毛巾、夾板固定關節。

請繼續往下閱讀...

3.暫停進食：視傷勢若判別需要手術，建議先不要進食。

4.冰敷：48小時內應冰敷，每次敷15分鐘，休息10分鐘再冰敷。

巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文指出，根據英國BioMed Central出版的《BMC Public Health》當中的一篇報告，約 42-64%的男孩、27-40%的女孩會發生骨折。所以對孩子來說，骨折是一個常見的意外傷害。

巫漢盟說，由於小兒骨質軟且有彈性，只需要輕微外力就有可能折彎或斷裂，常見狀況為柳條狀骨折，基本上骨骼並非完全斷裂，只是一部分骨骼還連接著，但已失去原本功能。家裡是最常發生骨折的地點，約占41.6％，其次是操場和人行道，占26.2％，體育設施占18.3％。

巫漢盟提到，小兒骨折部位又以上肢最常見，包括肱骨（上臂骨）、橈尺骨（前臂骨）、腕骨。此外，兒童骨骼的兩端有生長板，生長板是軟骨組織且易受損，若骨折傷害到生長板，可能造成肢體不等長、關節扭曲。

巫漢盟說，根據研究指出最常見的骨折地點是家裡，建議爸媽應維護居家安全，如配置防滑墊，收拾地面玩具，平時也可多幫孩子補充鈣質、維生素D、曬太陽，從事安全運動，增進肌力，預防骨折。

巫漢盟提醒，若孩子傷勢較嚴重須以石膏固定，通常需固定1-1.5個月。不過孩子的骨骼再塑性強，且對於彎曲變形的復原力也強，通常半年或一年後多會修復至原本形態，外觀與功能皆恢復，少有後遺症。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法