健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》濃縮果汁又加料非健康飲品 恐增中風機率

2025/08/16 17:49

濃縮果汁調製的飲品，常含額外糖與添加劑，加上碳酸含糖飲料的攝取，皆與中風風險呈正比。腎臟科醫師江守山建議，應多喝水以沖淡影響；示意圖。（圖取自freepik）

濃縮果汁調製的飲品，常含額外糖與添加劑，加上碳酸含糖飲料的攝取，皆與中風風險呈正比。腎臟科醫師江守山建議，應多喝水以沖淡影響；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一項發表於2024年《Stroke》雜誌上，由濃縮果汁調製並常含額外糖與添加劑、碳酸含糖飲料（可樂、汽水）的攝取，與中風風險呈正比。腎臟科醫師江守山指出，幸好，喝水可以抵消含糖飲料的一些不良影響。

江守山在臉書說，濃縮果汁加糖和添加劑會使中風風險增加約37%，如果每天飲用兩杯或兩杯以上，風險則會增加兩倍。很可悲的是，許多消費者認為自己選擇的是健康的飲品，但依據這項研究指出，並非所有果汁都一樣。鮮榨果汁最有可能帶來益處，但濃縮果汁製成的果汁飲料，如果添加了大量糖和防腐劑，可能有害。

INTERSTROKE研究是一項針對「碳酸飲料、果汁飲料和水的攝取與急性中風風險」做研究，也是首次中風的國際配對病例對照研究。一共納入1萬3462例病例和1萬3488例對照組，平均年齡為61.7歲加減13.4歲，其中59.6％為男性，碳酸飲料與缺血性中風呈線性相關。研究者在2007年3月至2015年7月期間從32個國家的142個中心，招募了首次中風病例，對於每個病例，都從同一家醫院或社區招募一名配對的對照者。

醫：須多喝水沖淡 日喝7杯以上

這項研究發現，可樂和碳酸飲料也會增加中風的風險。每天喝一杯這類飲料的人中風風險會增加約22%，而每天喝兩到三杯的人風險會更高。研究人員表示，每天喝7杯或更多的水可以降低中風風險。

此外，2023年3月間《PMC》期刊上針對「含糖飲料、人工甜味飲料和果汁的消費與第2型糖尿病、高血壓、心血管疾病和死亡風險」研究，證實「含糖或人工甜味飲料與心血管風險增加」。

美國兒科醫學會的APP上也建議1歲以下小孩不要喝純果汁，因為沒有營養益處，反而會擴大肥胖與蛀牙風險，3歲以下幼兒，每天飲用果汁的上限為120ml，4-6歲小孩最好控制於120-180ml，7-18歲青少年則為237ml為宜。

