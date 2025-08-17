健康網》研究：網紅比伴侶 更能給情緒價值

研究發現，與一輩子都不會見面的網紅或虛擬人物建立「擬社會關係」，比起親密的情侶等關係，更能提供心理支持。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕如果你是家有青少年的家長，是否曾感嘆「孩子很聽一些名人與網紅（包含但不限於YouTuber）的話」？或是你自己也經常感覺：虛擬的人物，或遠在螢幕另一邊的網紅，很理解你，給你支持，能給你「情緒價值」？實際上有研究指出，人們容易受到遠在另一端的網紅甚至虛擬人物的尊重與理解，稱為「擬社會關係」（parasocial relationship）。

據《nature》報導，研究人員薇若妮卡拉馬奇說明，人們經常建立準社會關係，也就是與虛擬人物建立如同真人的關係，或是想像自己與現實生活中不可能遇到的人（例如名人、網紅）建立聯繫；而其關係通常是單方面的。過去多認為這是不好的，然近年研究發現，這些單方面的關係有助於提升當事人幸福感，是寶貴的資源。

英格蘭埃塞斯克大學（The University of Essex）發表研究針對1千多名16歲以上的人進行3項研究，評估人們在請感需求的滿足上存在差異。2項研究發現，一般人與網紅建立單方面的「準社會關係」，比與普通朋友、鄰居等較弱的雙邊關係，更能帶來情感上的滿足。研究人員請參與者寫下與關係密切者相處的經歷，正負面都可以。接著被要求提出一名他們熟悉的網紅，並想像自己需要幫助時，對方會怎麼回應。

據《iflscience》報導，研究人員薇若妮卡˙拉馬奇（Veronica Lamarche）說明，「有些人相信這段擬社會關係，能夠滿足他們的需求。」且這狀況不限於大家認為的經常上網的人們。「所有年齡層的人都說，自己感到至少與一名從未見面的網紅或虛擬人物，有強烈的聯繫。」

薇若妮卡表示，擬社會關係通常不能給予人們支持，過去多認為牢固的雙向關係，例如情侶與摯友，是最能滿足情感需求的關係類型。然近來的研究讓我改了看法：準社會關係是我們的心理工具箱的重要工具，當我們需要感覺有人在旁認可與支持我們的時候會用上，即使我們永遠無法在現實與他們見面。」

