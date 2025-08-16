自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

國人食物中毒三大因子曝光！食藥署深入雲林推廣食安

2025/08/16 16:45

活動用闖關遊戲，帶領民眾認識食品安全相關知識。（記者李文德攝）

活動用闖關遊戲，帶領民眾認識食品安全相關知識。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕根據衛福部食品藥物管理署統計，去（2024）年國人三大食品中毒原因分別為諾羅病毒、金黃色葡萄球菌及仙人掌桿菌。為喚醒民眾對食安重視，食藥署今（16）日在雲林虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動，盼透過多元活動、闖關，將食品安全觀念，深植民眾心裡。

食藥署食品組指出，近年來食安問題頻傳，也讓民眾們對於食安更為重視，尤其去年寶林茶室事件後，民眾們對於食安通報意識提升，今（2025）年與去年相比增加。組長劉芳銘指出，去年前3名食品中毒原因依序為諾羅病毒、金黃色葡萄球菌及仙人掌桿菌，如諾羅病毒，可能因生水汙染而導致中毒，或者生熟食交叉也有可能，因此民眾應避免生熟食品交叉、使用乾淨水源清洗食品等。

劉芳銘表示，烹飪者手部有傷口時就容易孳生金黃色葡萄球菌，製備過程一不慎就可能污染食品，因此呼籲調理食品者應注重手部清潔及消毒，若手有傷口，就要包紮處理、戴上不透水手套。再者仙人掌桿菌常常滋生於米飯等穀類食品，尤其是在保存溫度不當的情況下就會孳生，因此民眾需要注意。

食藥署表示，同心公園舉辦「安全新食代」，是全台巡迴的第三場，希望透過闖關活動、手作DIY等，帶給民眾維護食品安全的相關知識，也盼從小培育觀念。

立委劉建國表示，食品安全不僅是政府責任，更需要全民共同參與，尤其農業大縣的雲林，許多農產品產製後要給廣大消費者，因此高安全度更是需要重視，盼以實際行動守護消費者的飲食安全。

衛福部食品藥物管理署今在虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動，盼將食安觀念深植人心。（記者李文德攝）

衛福部食品藥物管理署今在虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動，盼將食安觀念深植人心。（記者李文德攝）

