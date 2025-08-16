健康網》姿態性低血壓 醫：「站起來頭暈」是警訊

你是否曾有過經驗：剛從椅子上站起來，突然眼前一黑，耳朵嗡嗡響，且頭暈目眩？台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，這是自主神經功能出狀況之警訊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾有過經驗：剛從椅子上站起來，突然眼前一黑，耳朵嗡嗡響，且頭暈目眩？台北榮總遺傳優生科主任張家銘說明，這是自主神經功能出狀況之警訊。同時姿態性低血壓可能與7大疾病有關。

張家銘在臉書「基因醫師張家銘」指出，剛從床上爬起來，或是從椅子上站起來，突然整個人眼前一黑，耳朵嗡嗡響，頭也暈，還要趕快扶著桌子或牆壁才不會跌倒？很多人都會笑說「就是血壓低啦，休息一下就好了」。但以我基因醫師的角度來看，這背後有時候可不是單純的「體質問題」，而是自主神經功能出狀況的警訊，尤其是姿態性低血壓。

請繼續往下閱讀...

張家銘說明，「自主神經系統」其實就像我們身體的自動駕駛，控制著心跳、血壓、呼吸、腸胃蠕動、排汗、體溫，全部都不用我們特別去管。正常來說，當我們站起來時，因為重力的關係，血液會往下流，這時自動駕駛系統會立刻讓血管收縮、心跳加快，把血液再送回腦袋。可是一旦這系統出現狀況，血壓在三分鐘內掉超過20/10毫米汞柱，就會暈眩、發黑，甚至昏倒。

很多人以為「站起來頭暈」只是小事，但研究發現，姿態性低血壓往往和各種全身性疾病有關。糖尿病、自體免疫疾病、更年期、新冠後遺症、維生素不足、長期吃藥，甚至腦部或脊髓的外傷，都可能讓自動駕駛系統失靈。更麻煩的是，這些症狀常常被忽略，甚至有人被誤會成焦慮、憂鬱，拖很久才找出真正的原因。

張家銘提醒，自主神經其實跟免疫系統是連在一起的。副交感神經有個「膽鹼抗發炎反射」，能幫免疫系統踩煞車，避免過度發炎。當自主神經失調，這條熱線就斷掉，免疫系統容易失控，引發慢性發炎，甚至攻擊自己。這也是為什麼像紅斑性狼瘡、多發性硬化症，常常會伴隨自主神經失調。最近新冠後遺症患者出現心跳過快、腦霧、姿態性低血壓，也和這一條神經-免疫熱線失靈有關。

要如何預防？張家銘簡介實用的小技巧：

●水分和鹽分要補足：大部分沒有腎臟病或心衰竭的人，每天水分喝到2.5公升以上，鹽分大約7克，分散到一天慢慢補充，幫助血壓穩定。

●起身要慢慢來：早上起床前先在床上動動手腳，喝杯水，再慢慢坐起來、站起來，避免血壓瞬間掉太快。

●運動要挑對：臥姿或坐姿的運動最適合，例如游泳、臥式腳踏車、划船機，比長時間站著跑步更安全。

●避開誘發因素：像是脫水、過熱、過度疲勞、低血糖、感染。夏天出門記得帶水或電解質飲料，衣服穿分層方便調整。

張家銘表示，如果生活調整還是改善有限，那就要靠藥物或醫療介入了。過去研究顯示，自主神經功能失調平均要拖七年才確診，現在雖然縮短到兩三年，但還是很多人被延誤。所以我常提醒病人，當身體一直在「用暈眩提醒你」時，千萬不要忍耐，要勇敢爭取檢查。「姿態性低血壓不是小毛病，它是身體的警鐘。越早發現、越早調整，就越有機會找回生活品質。」

