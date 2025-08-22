自由電子報
健康網》尿道炎別輕忽！醫：男性出現3症狀及早就醫

2025/08/22 21:45

泌尿科醫師陳忠佐提醒，出現尿頻、尿急、排尿疼痛等症狀，務必及早就醫，把握黃金治療時機；情境照。（圖取自freepik）

泌尿科醫師陳忠佐提醒，出現尿頻、尿急、排尿疼痛等症狀，務必及早就醫，把握黃金治療時機；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱時，男性若感到下體搔癢、灼熱，甚至頻繁想上廁所，小心可能是尿道炎上身。泌尿科醫師陳忠佐提到，尿道炎不僅帶來不適，若忽視治療，更可能進一步影響泌尿系統與生殖健康，甚至引發腎臟感染，嚴重時還可能危及生命。出現尿頻、尿急、排尿疼痛等症狀，務必及早就醫，把握黃金治療時機。

陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」分享，男性尿道炎常見原因。

水喝不足：身體缺水讓尿液濃縮，細菌更容易滋生。

細菌感染：性生活衛生不佳、憋尿或尿液殘留，都是細菌滋長的溫床。

作息不規律：熬夜、免疫力下降，讓細菌有機可乘。

包皮過長、包皮龜頭炎：若包皮過長且清潔不完全，容易引發包皮龜頭炎，細菌也更容易藉此進入尿道，增加罹患尿道炎的風險。

忽視後果更危險

陳忠佐表示，若對尿道炎抱著僥倖心態、不積極治療，除了造成上泌尿道感染之外，還可能引發攝護腺炎、睪丸與副睪炎。細菌更可能沿著尿道向上蔓延，引發急性腎盂腎炎（症狀包括腰痠、腰痛、發高燒），嚴重時甚至危及生命！

陳忠佐提醒，出現尿頻、尿急、排尿灼熱或疼痛等症狀時，應盡快就醫檢查，並遵循醫囑治療，避免拖延導致病情惡化。

