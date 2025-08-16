自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

新北長照資源失衡 泰山分站負荷爆量、部分學區無日照中心

2025/08/16 14:11

根據審計部新北審計處報告顯示，2024年新北照管人力實際進用139人，缺額91人為近3年最高，且部分國中學區尚未規劃設置日照中心或覓得家庭托顧服務場所，影響服務量能。（衛生局提供）

根據審計部新北審計處報告顯示，2024年新北照管人力實際進用139人，缺額91人為近3年最高，且部分國中學區尚未規劃設置日照中心或覓得家庭托顧服務場所，影響服務量能。（衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕隨著高齡化社會的來臨，長照服務的需求持續增加，為因應此趨勢，新北市衛生局配合中央擬定新北長照2.0整合型計畫，但根據審計部新北審計處報告顯示，2024年新北照管人力實際進用139人，缺額91人為近3年最高，且部分國中學區尚未規劃設置日照中心或覓得家庭托顧服務場所，影響服務量能。

衛生局高齡及長期照顧科長侯嘉玲回應，目前照管專員進用率近8成，市府除跨區調度外，並委託專業團體辦理複評，以減輕負擔；日照中心方面，僅剩3處偏鄉尚在規劃，其餘均已完成設置，全市已達114處，超過中央規定的一學區一日照標準；在失智照護上，截至今年7月已轉介逾1800人，較去年同期成長7％，將持續提升服務量能與品質。

審計處指出，經統計2024年轄內24個照管分站照管專員平均服務個案數，其中除雙溪分站無照管專員，其餘各分站平均服務個案數自111至747件不等。除石碇、烏來、坪林、石門等4個分站照管專員平均個案負荷量小於200件外，其餘19個分站負荷量均遠高於行政院建議150件至200件服務案配置1名照管專員標準。

審計處說，以泰山分站為例，照管專員進用率僅33.3％，是全市最低，待複評案件更比前一年暴增840件，年增率高達459％，顯示現行人力輪調制度難以有效平衡各分站工作量；另市府雖推動「一學區一日照中心」政策，但在79個國中學區中，像尖山國中學區尚無日照中心，欽賢及坪林學區也缺乏家庭托顧場地，長照資源仍待補強；至於失智照護，9個衛生所轉介率未達標，鶯歌區更有4項指標落後。

議員鄭宇恩強調，衛生局應檢討現行制度，適度補足人力並提供完善配套，才能真正支持第一線工作，提升新北市整體長照及公共衛生服務品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中