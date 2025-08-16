新北長照資源失衡 泰山分站負荷爆量、部分學區無日照中心

根據審計部新北審計處報告顯示，2024年新北照管人力實際進用139人，缺額91人為近3年最高，且部分國中學區尚未規劃設置日照中心或覓得家庭托顧服務場所，影響服務量能。（衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕隨著高齡化社會的來臨，長照服務的需求持續增加，為因應此趨勢，新北市衛生局配合中央擬定新北長照2.0整合型計畫，但根據審計部新北審計處報告顯示，2024年新北照管人力實際進用139人，缺額91人為近3年最高，且部分國中學區尚未規劃設置日照中心或覓得家庭托顧服務場所，影響服務量能。

衛生局高齡及長期照顧科長侯嘉玲回應，目前照管專員進用率近8成，市府除跨區調度外，並委託專業團體辦理複評，以減輕負擔；日照中心方面，僅剩3處偏鄉尚在規劃，其餘均已完成設置，全市已達114處，超過中央規定的一學區一日照標準；在失智照護上，截至今年7月已轉介逾1800人，較去年同期成長7％，將持續提升服務量能與品質。

審計處指出，經統計2024年轄內24個照管分站照管專員平均服務個案數，其中除雙溪分站無照管專員，其餘各分站平均服務個案數自111至747件不等。除石碇、烏來、坪林、石門等4個分站照管專員平均個案負荷量小於200件外，其餘19個分站負荷量均遠高於行政院建議150件至200件服務案配置1名照管專員標準。

審計處說，以泰山分站為例，照管專員進用率僅33.3％，是全市最低，待複評案件更比前一年暴增840件，年增率高達459％，顯示現行人力輪調制度難以有效平衡各分站工作量；另市府雖推動「一學區一日照中心」政策，但在79個國中學區中，像尖山國中學區尚無日照中心，欽賢及坪林學區也缺乏家庭托顧場地，長照資源仍待補強；至於失智照護，9個衛生所轉介率未達標，鶯歌區更有4項指標落後。

議員鄭宇恩強調，衛生局應檢討現行制度，適度補足人力並提供完善配套，才能真正支持第一線工作，提升新北市整體長照及公共衛生服務品質。

