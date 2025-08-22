健康網》「脂肪正在離開身體」 醫讚先想「結果」告別「懶得動」

恆新復健科診所醫師王思恒提到，當你覺得自己「懶得動」，很可能不是你真的懶，而是你太專注在過程的痛苦，忘記了行動後的收穫；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懶惰只是把注意力放錯地方了？恆新復健科診所醫師王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」分享，自己看了一則短影音，講者提出一個嶄新論點：當你覺得自己「懶得動」，很可能不是你真的懶，而是你太專注在過程的痛苦，忘記了行動後的收穫。打破懶得動迴圈，可以試著想「結果」而非「代價」、從小目標做起、強化成果感。

運動前只想到「流汗、累」、念書前只想到「坐不住、很煩」。王思恒提到，這個論述跟他自身的體驗類似，雖然自己一週運動5天以上，但對他來說運動其實是苦差事；不過他說，重訓時肌肉痠脹感，對自己來說就是肌肉即將成長的訊號。跑步時，想的是這個課表可以提升10K紀錄。他也提到自己聽過一位健美選手分享，把肚子餓當作「脂肪正在離開身體」的跡象，以撐過備賽的低熱量飲食。

恆新復健科診所醫師王思恒提到，自己跑步時，想的是這個課表可以提升10K紀錄；情境照。（圖取自freepik）

王思恒分享3撇步打破懶惰迴圈。

先想「結果」而非「代價」

●運動：想像完成後肌肉更有力、情緒更穩定。

●學習：想像自己懂得更多，能應對更難的問題。

●拖延症（工作）：想像完成後的輕鬆、自豪感。

啟動最小行動 不跟意志力硬拚

王思恒說明，人都有慣性，萬事起頭難。但啟動後，大腦就會開始順著做下去，反而停不下來。

●第一次別跑5公里，而是穿上鞋，先出門走5分鐘。

●別以為一次就能寫完報告，而是先開Word打一行字。

回饋強化成果感

記錄小成就（打勾、打卡、獎勵），用「可視化成果」提醒自己：你其實不只是努力，你是在換結果。

