自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》「脂肪正在離開身體」 醫讚先想「結果」告別「懶得動」

2025/08/22 13:58

恆新復健科診所醫師王思恒提到，當你覺得自己「懶得動」，很可能不是你真的懶，而是你太專注在過程的痛苦，忘記了行動後的收穫；情境照。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒提到，當你覺得自己「懶得動」，很可能不是你真的懶，而是你太專注在過程的痛苦，忘記了行動後的收穫；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懶惰只是把注意力放錯地方了？恆新復健科診所醫師王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」分享，自己看了一則短影音，講者提出一個嶄新論點：當你覺得自己「懶得動」，很可能不是你真的懶，而是你太專注在過程的痛苦，忘記了行動後的收穫。打破懶得動迴圈，可以試著想「結果」而非「代價」、從小目標做起、強化成果感。

運動前只想到「流汗、累」、念書前只想到「坐不住、很煩」。王思恒提到，這個論述跟他自身的體驗類似，雖然自己一週運動5天以上，但對他來說運動其實是苦差事；不過他說，重訓時肌肉痠脹感，對自己來說就是肌肉即將成長的訊號。跑步時，想的是這個課表可以提升10K紀錄。他也提到自己聽過一位健美選手分享，把肚子餓當作「脂肪正在離開身體」的跡象，以撐過備賽的低熱量飲食。

恆新復健科診所醫師王思恒提到，自己跑步時，想的是這個課表可以提升10K紀錄；情境照。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒提到，自己跑步時，想的是這個課表可以提升10K紀錄；情境照。（圖取自freepik）

王思恒分享3撇步打破懶惰迴圈。

先想「結果」而非「代價」

●運動：想像完成後肌肉更有力、情緒更穩定。

●學習：想像自己懂得更多，能應對更難的問題。

●拖延症（工作）：想像完成後的輕鬆、自豪感。

啟動最小行動 不跟意志力硬拚

王思恒說明，人都有慣性，萬事起頭難。但啟動後，大腦就會開始順著做下去，反而停不下來。

●第一次別跑5公里，而是穿上鞋，先出門走5分鐘。

●別以為一次就能寫完報告，而是先開Word打一行字。

回饋強化成果感

記錄小成就（打勾、打卡、獎勵），用「可視化成果」提醒自己：你其實不只是努力，你是在換結果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中