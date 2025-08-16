健康網》實境秀女星衛生棉條卡體內「臭如體內死老鼠」

實境秀女星賽凡娜米勒自爆曾將衛生棉條放在體內，導致身體嚴重不適甚至飄出異味。（圖取自IG/Savannah Miller）

〔健康頻道／綜合報導〕因Netflix真人實境秀《The Circle》走紅的女星賽凡娜米勒（Savannah Miller），提過自己曾將衛生棉條留在體內長達1個月，且身體發出異味，像是身體裡有死老鼠。她自稱相當幸運，沒有造成感染；同時呼籲姊妹注重自己的健康。

根據媒體《New York post》報導，米勒表示，她在在22歲某個月，經期快結束前，她趕著出門玩樂，在外出前再塞一條棉條預防滲漏。結果玩到過嗨，就忘了塞在最裡面的棉條。幾天後她開始搔癢，身上更聞到異味，彷彿自己「體內有死老鼠」，每天上課都很不舒服。

她在校內請校醫檢查，甚至驗性病，結果全數正常。最後有醫師察覺尿液有衛生棉條的碎屑，才驚覺應該內診，最後從陰道深處夾出衛生棉條。幸運的是，她並未發生毒性休克症候群（Toxic shock syndrome, TSS），僅需吃抗生素觀察。

賽凡娜米勒表示，醫師將衛生棉條夾出後，所幸並未感染，僅需服用抗生素觀察。（圖取自IG/Savannah Miller）

衛福部食藥署「食藥闢謠專區」說明，棉條造成感染的原因，與棉條本身的吸收力以及放在陰道的時間有關係，吸收力愈強，容易造成陰道黏膜乾裂，而失去保護；也因為吸收力好，使用者放在陰道的時間就會愈久，造成感染的機會就愈高。

在1990 年以前，棉條曾經是造成毒性休克症候群的主要原因之一，其主要與金黃葡萄球菌的感染有關；1990 年後棉條的吸收力（absorbency）有了明確的規範，廠商需把吸收力標示在包裝上，如此一來就算使用不同廠牌的棉條，也就很容易可以選擇相同吸收力的類型。

毒性休克症候群是一種少見但卻可能致命的全身性疾病，病程進展很快，主要是由金黃色葡萄球菌感染所致，病菌會經由傷口進入人體的循環系統，其所產生的外毒素會使血管滲透壓增加，而引起全身起疹子、發燒、拉肚子，甚至導致多重器官衰竭。

如何避免使用衛生棉條所引起的毒性休克症候群：

1.正確地使用衛生棉條減少感染的風險。包含了使用棉條前一定要先洗手，以及上廁所時要遵守由前往後擦的好習慣，並於4~8 小時內更換。

2.依自己的經血量，選擇適合的衛生棉條。如果流量比較大，應選用吸收力較強的。相反，如棉條不易取出，或使用後覺得陰道乾澀，棉條碎裂，或是八小時以上都不需要更換，建議改用吸收力較低的類型。

3.從事水上活動或是游泳時棉條會吸水，所以建議在游泳後應予更換，以免增加感染的機會。

4.陰道發炎時，建議應於治療痊癒後再使用。

5.如使用期間突然有發高燒，畏寒，全身發紅、腹瀉、頭暈、臉色蒼白、嘔吐、持續的下腹痛（要與經痛區別） 等情況，有可能是感染的症狀，應馬上就醫檢查。

