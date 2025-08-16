自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》實境秀女星衛生棉條卡體內「臭如體內死老鼠」

2025/08/16 11:36

實境秀女星賽凡娜米勒自爆曾將衛生棉條放在體內，導致身體嚴重不適甚至飄出異味。（圖取自IG/Savannah Miller）

實境秀女星賽凡娜米勒自爆曾將衛生棉條放在體內，導致身體嚴重不適甚至飄出異味。（圖取自IG/Savannah Miller）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕因Netflix真人實境秀《The Circle》走紅的女星賽凡娜米勒（Savannah Miller），提過自己曾將衛生棉條留在體內長達1個月，且身體發出異味，像是身體裡有死老鼠。她自稱相當幸運，沒有造成感染；同時呼籲姊妹注重自己的健康。

根據媒體《New York post》報導，米勒表示，她在在22歲某個月，經期快結束前，她趕著出門玩樂，在外出前再塞一條棉條預防滲漏。結果玩到過嗨，就忘了塞在最裡面的棉條。幾天後她開始搔癢，身上更聞到異味，彷彿自己「體內有死老鼠」，每天上課都很不舒服。

她在校內請校醫檢查，甚至驗性病，結果全數正常。最後有醫師察覺尿液有衛生棉條的碎屑，才驚覺應該內診，最後從陰道深處夾出衛生棉條。幸運的是，她並未發生毒性休克症候群（Toxic shock syndrome, TSS），僅需吃抗生素觀察。

賽凡娜米勒表示，醫師將衛生棉條夾出後，所幸並未感染，僅需服用抗生素觀察。（圖取自IG/Savannah Miller）

賽凡娜米勒表示，醫師將衛生棉條夾出後，所幸並未感染，僅需服用抗生素觀察。（圖取自IG/Savannah Miller）

衛福部食藥署「食藥闢謠專區」說明，棉條造成感染的原因，與棉條本身的吸收力以及放在陰道的時間有關係，吸收力愈強，容易造成陰道黏膜乾裂，而失去保護；也因為吸收力好，使用者放在陰道的時間就會愈久，造成感染的機會就愈高。

在1990 年以前，棉條曾經是造成毒性休克症候群的主要原因之一，其主要與金黃葡萄球菌的感染有關；1990 年後棉條的吸收力（absorbency）有了明確的規範，廠商需把吸收力標示在包裝上，如此一來就算使用不同廠牌的棉條，也就很容易可以選擇相同吸收力的類型。

毒性休克症候群是一種少見但卻可能致命的全身性疾病，病程進展很快，主要是由金黃色葡萄球菌感染所致，病菌會經由傷口進入人體的循環系統，其所產生的外毒素會使血管滲透壓增加，而引起全身起疹子、發燒、拉肚子，甚至導致多重器官衰竭。

如何避免使用衛生棉條所引起的毒性休克症候群：

1.正確地使用衛生棉條減少感染的風險。包含了使用棉條前一定要先洗手，以及上廁所時要遵守由前往後擦的好習慣，並於4~8 小時內更換。

2.依自己的經血量，選擇適合的衛生棉條。如果流量比較大，應選用吸收力較強的。相反，如棉條不易取出，或使用後覺得陰道乾澀，棉條碎裂，或是八小時以上都不需要更換，建議改用吸收力較低的類型。

3.從事水上活動或是游泳時棉條會吸水，所以建議在游泳後應予更換，以免增加感染的機會。

4.陰道發炎時，建議應於治療痊癒後再使用。

5.如使用期間突然有發高燒，畏寒，全身發紅、腹瀉、頭暈、臉色蒼白、嘔吐、持續的下腹痛（要與經痛區別） 等情況，有可能是感染的症狀，應馬上就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中